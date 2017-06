Netflix lancia gli show interattivi per bambini

Marco Grigis,

Una simpatica novità è in arrivo per gli appassionati di Netflix, in particolare per i più piccoli. Il colosso dello streaming ha infatti reso disponibili i primi contenuti interattivi, dove sono gli stessi bambini a determinare il corso della storia. Un modo nuovo, e assolutamente coinvolgente, per la fruizione online: vengono abbandonati gli schemi tradizionali della comunicazione unidirezionale.

Qualche tempo fa si è parlato della possibilità, ai tempi non confermata da Netflix, dell’introduzione di finali interattivi per gli show di culto. L’indiscrezione sembra aver trovato concretizzazione in questo interessante progetto declinato per i più piccoli, con la Kids Interactive Adventure. Armati di telecomando, oppure di tablet e smartphone, gli spettatori potranno decidere come far proseguire la storia, nonché scegliere il finale a loro più gradito.

Un nuovo universo di possibilità narrative, rappresentato da due primi esperimenti: “Il gatto con gli stivali – Intrappolato in una storia epica” e “Buddy Thunderstruck: la busta dei forse”. Netflix, e gli autori di contenuti, hanno deciso di proporre storie non lineari, concentrandosi sulla qualità e avvalendosi delle possibilità creative che solo la Rete è in grado di assicurare. Per i primi contenuti in questione, il colosso ha lavorato fianco a fianco con alcune delle case di produzione più importanti al mondo, tra cui DreamWorks Animation Television, American Greetings Entertainment e Stoopid Buddy Studios. Il progetto si è quindi concretizzato con ricerche approfondite sui bambini e sui genitori, raccogliendo riscontri qualitativi e analizzando le reazioni. E, a quanto sembra, i piccoli spettatori sono entusiasti della possibilità di trasformarsi in provetti registi, declinando la storia secondo le loro esigenze.

Da univoca, la comunicazione diventa biunivoca e la scelta dei bambini non è causale: sono i più esperti nella gestione di schermi e dispositivi e, da nativi digitali, per loro l’interazione durante la visione è quanto di più naturale vi possa essere.

“Il gatto con gli stivali – Intrappolato in una storia epica” esordisce oggi in tutto il mondo, mentre “Buddy Thunnderstruck: la busta dei forse” sarà disponibile dal 14 luglio. Per il prossimo anno è invece atteso “Stretch Armstrong: The Breakout”. I contenuti possono essere fruiti sulla gran parte delle TV, nonché sui dispositivi iOS.