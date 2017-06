Nintendo Switch: le novità del firmware 3.00

Cristiano Ghidotti,

È giunto il tempo di un importante aggiornamento per chi ha acquistato Nintendo Switch: il gruppo nipponico ha dato il via al rilascio dell’update che introduce il firmware 3.00. Si tratta di un pacchetto di novità piuttosto corposo, che aggiunge funzionalità inedite al sistema della console ibrida, capace in questi primi mesi di commercializzazione di far registrare ottimi risultati in termini di vendite (anche al di sopra delle aspettative).

Queste le feature inedite più interessanti: possibilità di connettere i controller Pro attraverso il cavo di ricarica e non solo in modalità wireless (utile per chi ha riscontrato problemi nella sincronizzazione), ritrovamento dei Joy-Con in casa mediante vibrazione (ottimo quando li si perde tra i cuscini del divano), maggior controllo sul volume, compatibilità con le tastiere USB esterne per la scrittura dei testi, ricezione di informazioni relative a un gioco specifico nel feed delle News, aggiunta di amici dagli elenchi di 3DS e Wii U con la comparsa di notifiche quando sono online, suggerimenti sul software da eliminare quando non c’è sufficiente spazio per scaricarne altro e miglioramenti generali alla stabilità del sistema. L’elenco completo delle novità è consultabile sulle pagine del sito ufficiale.

Nintendo ha annunciato di recente che, rispetto a quanto previsto in un primo momento, l’accesso alle modalità multiplayer dei giochi rimarrà del tutto gratuito fino al 2018. Il comparto online di Switch diventerà dunque a pagamento solo il prossimo anno e non a partire dall’autunno come comunicato al debutto della console. L’abbonamento costerà 4 euro ogni mese, ma ai giocatori sarà offerta la possibilità di scegliere un pacchetto trimestrale da 8 euro oppure annuale da 20 euro, risparmiando così in modo considerevole sulla spesa. Nel prezzo sarà compreso anche l’accesso a un catalogo di giochi classici dell’era 8-bit, per rivivere le indimenticabili emozioni del NES.