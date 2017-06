Nokia completa il rebranding di Withings

Luca Colantuoni,

Nokia aveva annunciato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona che tutti i dispositivi connessi di Withings sarebbero stati rimarchiati. Il produttore finlandese ha oggi completato il rebranding, presentando anche due nuovi prodotti (una bilancia e un misuratore di pressione), oltre all’aggiornamento dell’app Health Mate per iOS e Android. Il marchio Withings, azienda acquisita l’anno scorso, è quindi scomparso dal mercato.

Il catalogo Health di Nokia include diversi prodotti che permettono di monitorare costantemente la propria salute, consigliando lo stile di vita più corretto. Withings offriva già due bilance (ancora in vendita come Nokia Body+ e Nokia Body Cardio), ma il modello annunciato dal produttore finlandese è indirizzato agli utenti che cercano un dispositivi più economico con funzionalità base. Nokia Body è infatti una bilancia che misura solo peso e indice di massa corporea (BMI). Non manca la connessione wireless (WiFi e Bluetooth) per la sincronizzazione dei dati con l’app Health Mate. Il prezzo è 59,95 euro.

Nokia BPM+ è invece un misuratore di pressione più evoluto del precedente Nokia BPM. I materiali utilizzati sono migliori, quindi il dispositivo è più confortevole e facile da trasportare. Il Nokia BPM+ misura la pressione del sangue (sistolica/diastolica) e i battiti cardiaci. I dati possono essere salvati sull’app Health Mate. Il prezzo è 129,95 euro.

Health Mate per iOS e Android è stata profondamente rinnovata e ora possiede un’interfaccia più chiara con cinque schede nella parte inferiore. Oltre a visualizzare tutti i dati misurati con i prodotti Nokia, l’app consente di seguire cinque programmi (Sleep Smarter, Better Body, Pregnancy Tracker, Healthier Heart e Leaderboard), approvati da medici professionisti, grazie ai quali l’utente può monitore la qualità del sonno, il peso corporeo, la pressione del sangue e l’aumento di peso durante la gravidanza.