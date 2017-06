OnePlus 5, doppia fotocamera da 16 e 20 megapixel

Luca Colantuoni,

Mancano poche ore all’annuncio ufficiale del nuovo OnePlus 5. Il produttore cinese ha già svelato alcuni dettagli sullo smartphone, tra cui il design della doppia fotocamera posteriore. The Verge ha ottenuto alcune interessanti informazioni sul processo di sviluppo della dual camera e le sue specifiche complete.

OnePlus non è una startup, essendo interamente posseduta dal gigante BBK Electronics, proprietario anche dei marchi Oppo e Vivo, ma le risorse (dipendenti e soldi) non sono paragonabili a quelle di Apple, Samsung o LG. Non potendo avere un display edge-to-egde, l’azienda cinese ha investito prevalentemente sulla fotocamera posteriore. Per il OnePlus 5 sono stati scelti due sensori Sony da 16 e 20 megapixel, in modo da offrire il sistema dual camera con la risoluzione più elevata sul mercato. La fotocamera principale da 16 megapixel ha un obiettivo standard con apertura f/1.7, mentre la fotocamera secondaria da 20 megapixel ha un teleobiettivo con apertura f/2.6.

La seconda fotocamera permette di effettuare lo zoom, senza usare il cropping, e di emulare la profondità di campo, mettendo a fuoco solo il soggetto in primo piano. Dato che il modulo fotografico occupa più spazio, OnePlus ha deciso di spostarlo nell’angolo superiore sinistro (nei precedenti OnePlus 3/3T era al centro). Il CEO Pete Lau afferma che il design simil-iPhone 7 Plus è stata una scelta obbligata.

Le altre possibili specifiche sono le seguenti: display Optic AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione full HD, processore Snapdragon 835, 6 o 8 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash. Il prezzo del modello base dovrebbe essere circa 500 dollari.