OnePlus 5 è ufficiale: scheda tecnica e uscita

Cristiano Ghidotti,

L’attesa è finita: OnePlus 5 è stato presentato in via ufficiale. Uno smartphone che punta al segmento top di gamma del mercato, nato da un processo di sviluppo e progettazione durato tre anni. Un mix di design e performance, che mira a soddisfare anche i più esigenti.

OnePlus 5: scheda tecnica

Le specifiche di OnePlus 5 sono già state anticipate da numerosi rumor e indiscrezioni circolati in Rete negli ultimi mesi. Si parte dal display da 5,5 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e pannello AMOLED ricoperto da vetro Gorilla Glass 5 con superficie 2.5D, per passare al processore octa core Qualcomm Snapdragon 835 (fino a 2,45 GHz, 10 nm) affiancato dalla GPU Adreno 540 e da un quantitativo di RAM pari a 6 o 8 GB (LPDDR4X), a seconda della versione. Per quanto riguarda lo storage è possibile scegliere tra 64 e 128 GB da destinare al salvataggio di file, documenti e contenuti multimediali.

Grande attenzione è stata riposta nello sviluppo del comparto imaging: sul retro trova posto una doppia fotocamera da 16+20 megapixel (Sony IMX 398+IMX 350) con dual flash LED, registrazione video in formato 4K e apertura del diaframma pari a f/1.7 e f/2.6, mentre il sensore frontale per selfie e videochiamate è da 16 megapixel (f/2.0). Completano la scheda tecnica il modulo WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 4G-LTE, jack audio da 3,5 mm per gli auricolari, Bluetooth 5.0, NFC per i pagamenti in mobilità, lettore di impronte digitali con riconoscimento in 0,2 secondi, doppio slot SIM, porta USB Type-C, GPS, GLONASS, sensore Hall, accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità, sensore di luce ambiente, bussola elettronica, Sensor Hub e batteria da 3.300 mAh con tecnologia Dash Charge per la ricarica rapida (un giorno di autonomia in 30 minuti). Il tutto con uno spessore pari a soli 7,25 mm (152,7×74,7×7,25 mm, 153 grammi), racchiuso all’interno di una scocca ottenuta dalla lavorazione di un’unica lastra di alluminio aerospaziale. Due le colorazioni disponibili: Midnight Black e Slate Gray.

Il sistema operativo equipaggiato dallo smartphone è Oxygen OS, una personalizzazione della piattaforma Android 7.0 Nougat. Lato software, si segnala la presenza della tecnologia proprietaria App Priority che apprende in modo intelligente le abitudini dell’utente, così da lanciare in modo rapido le applicazioni usate con maggiore frequenza.

Prezzo e uscita

L’arrivo sul mercato di OnePlus 5 è pressoché immediato, con le consegne dei pre-ordini che inizieranno già nella giornata di domani, 21 giugno, tramite spedizione prioritaria gratuita (6 giorni prima della vendita generale che sarà avviata il 27 giugno). La configurazione base è proposta al prezzo di 499 euro.