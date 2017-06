OnePlus 5 è ufficiale: scheda tecnica e uscita

Cristiano Ghidotti,

L’attesa è finita: OnePlus 5 è stato presentato in via ufficiale. Uno smartphone che punta al segmento top di gamma del mercato, nato da un processo di sviluppo e progettazione durato tre anni. Un mix di design e performance, che mira a soddisfare anche i più esigenti.

OnePlus 5: scheda tecnica

Le specifiche di OnePlus 5 sono già state anticipate da numerosi rumor e indiscrezioni circolati in Rete negli ultimi mesi. Si parte dal display da 5,5 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e pannello AMOLED, per passare al processore Qualcomm Snapdragon 835 affiancato da un quantitativo di RAM pari a 6 o 8 GB (LPDDR4X), a seconda della versione. Per quanto riguarda lo storage è possibile scegliere tra 6 e 128 GB.

Grande attenzione è stata riposta nello sviluppo del comparto imaging: sul retro trova posto una doppia fotocamera da 20+16 megapixel con apertura del diaframma pari a f/1.7, mentre il sensore frontale per selfie e videochiamate è da 16 megapixel (f/2.6). Completano la scheda tecnica il modulo WiFi, 4G-LTE, il jack audio da 3,5 mm per gli auricolari, Bluetooth 5.0, NFC per i pagamenti in mobilità, il lettore di impronte digitali con riconoscimento in 0,2 secondi e la batteria da 3.300 mAh con tecnologia Dash Charge per la ricarica rapida (un giorno di autonomia in 30 minuti). Il tutto con uno spessore pari a soli 7,25 mm. Due le colorazioni disponibili: Midnight Black e Slate Gray.

Prezzo e uscita

L’arrivo sul mercato di OnePlus 5 è fissato per…

… in aggiornamento