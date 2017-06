Skype non funziona: gli aggiornamenti

Filippo Vendrame,

Skype da una mezzoretta sembra mostrare segnali di malfunzionamento. Molti utenti sparsi in molte parti del mondo segnalano l’impossibilità di comunicare. Il problema è stato confermato da Skype che attraverso la sua pagina di assistenza ha evidenziato che ci sono dei disservizi che stanno toccano alcuni utenti e che stanno indagando per risolverli quanto prima.

We’re aware users are still experiencing problems – we’re looking into this!

Difficile capire qualche possa essere il problema. Visto che il guasto sembra colpire a random gli utenti del servizio di comunicazione è lecito pensare che il problema sia su qualche server o su qualche router della rete. Il dato oggettivo, però, è che per più di qualcuno Skype non sta funzionando e questo significa disagi pesanti visto che Skype è utilizzato molto anche a livello lavorativo per gestire team di lavoro, organizzare meeting e tanto altro ancora. L’auspicio è che il problema possa essere risolto il prima possibile e che le comunicazioni possano tornare regolari.

Aggiornamenti:

Ore 11.27. Continuano i problemi per molti utenti