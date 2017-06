TIM festeggia l’estate con molte offerte

Filippo Vendrame,

Arriva la bella stagione e con il caldo e le vacanze alle porte TIM lancia alcune offerte che permetteranno agli italiani di festeggiare l’arrivo dell’estate nei migliori dei modi. La prima novità riguarda un bonus di 8GB di traffico internet 4G LTE da poter consumare in un giorno. L’attivazione può essere richiesta sino al prossimo 25 giugno dal sito, oppure dall’app MyTIM Mobile.

La seconda novità riguarda una speciale promozione per chi effettua una ricarica online. Chi ricaricherà online entro il prossimo 22 giugno di almeno 20 euro riceverà in regalo 1GB di traffico Internet extra da utilizzare entro una settimana. Chi stesse ancora per decidere dove recarsi in vacanza potrà sfruttare la partnership tra TIM e il noto sito di prenotazioni viaggi Booking.com. Tutti coloro che prenoteranno attraverso la pagina predisposta per l’iniziativa riceveranno 1GB di traffico extra da utilizzare per navigare con il proprio dispositivo mobile.

Inoltre, solo online i clienti potranno attivare TIM Special Unlimited Web Edition che a fronte di un costo di 29 euro ogni 4 settimane include chiamate e messaggi verso tutti, 10GB di traffico Internet 4G LTE e roaming incluso anche in America.

Non mancano, inoltre, alcuni smartphone in sconto come il nuovo XPERIA XZ Premium al prezzo di 699,99 euro. Maggiori dettagli della promozione direttamente sul sito ufficiale di TIM.