Wind regala una Xbox One S con FIFA 17

Filippo Vendrame,

Wind ha lanciato una nuova iniziativa dedicata a tutti coloro che effettueranno una ricarica online sino al prossimo 25 giugno 2017. Per loro la possibilità di vincere una console Xbox One S con il gioco di calcio FIFA 17. Partecipare all’iniziativa e provare a vincere la console di Microsoft è davvero molto semplice. Tutto quello che dovranno fare i clienti ricaricabili Wind è effettuare una ricarica online di un qualsiasi importo con carta di credito, PayPal e le altre modalità di pagamento disponibili, da App MyWind o su wind.it.

Ogni giorno saranno estratti 3 fortunati vincitori che si aggiudicheranno Xbox One S 500GB con il gioco FIFA 17. Xbox One S, si ricorda, è l’evoluzione della console Xbox One con dimensioni della scocca ridotte del 40% rispetto al modello originale. Garantito il pieno supporto alla riproduzione di contenuti multimediali in formato 4K (Ultra HD) e alla modalità HDR (High Dynamic Range) per i giochi. Per utilizzare il motion controller Kinect è necessario connettere un adattatore USB esterno. Grazie alla tecnologia HDR i colori nei giochi e nei video sono più brillanti e luminosi, il contrasto tra chiari e scuri è maggiore e la profondità visiva è assolutamente realistica.

L’alimentatore è integrato ed aiuta a contenere gli ingombri.

Ogni SIM Wind partecipa all’estrazione giornaliera per un numero di volte equivalente al numero di ricariche effettuate nella giornata di riferimento, fino ad un massimo di 5 volte. Maggiori informazioni sul concorso direttamente sul sito dell’operatore arancione.