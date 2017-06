Instagram, i Live si potranno salvare per 24 ore

Filippo Vendrame,

Instagram ha lanciato ufficialmente un’importante novità legata al suo servizio di Live Streaming. Gli utenti saranno, adesso, in grado di salvare le dirette per un massimo di 24 ore in maniera tale che i loro amici possano rivederle in tutta comodità nel caso non avessero avuto modo di seguire il Live. Infatti, in origine, una volta terminata la trasmissione in diretta, il video andava perso.

Adesso, invece, gli utenti potranno selezionare il pulsante “condividi” al termine della trasmissione per rendere fruibile il video come una nuova Storia per le successive 24 ore. Trattasi di una funzionalità opzionale in quanto gli iscritti di Instagram potranno anche decidere di scartare la trasmissione appena trasmessa in diretta. Si tratta di una novità che ha due obiettivi. Il primo è quello di offrire una nuova funzionalità legata alle Storie di Instagram ed il secondo quello di incentivare l’utilizzo degli strumenti di Live Streaming all’interno del social network. Infatti, dal momento del suo debutto, la piattaforma Live di Instagram non ha ottenuto un grandissimo successo ed il social network fotografico probabilmente sta cercando nuovi modi per incentivarne l’utilizzo.

La possibilità di salvare i video per 24 ore potrebbe, dunque, aiutare Instagram a diffondere l’utilizzo dei servizi Live tra i suoi iscritti. Questa novità fa parte dell’aggiornamento dell’app iOS ed Android nella sua nuova release 10.26.

Infine, il social network ha anche annunciato nuovi adesivi dedicati all’estate disponibili per tutti i suoi iscritti.