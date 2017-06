Kodak annuncia due tablet Android da 7 e 10 pollici

Luca Colantuoni,

Kodak aveva annunciato a febbraio l’avvio di una collaborazione con Archos per portare in Europa tablet con il suo marchio. Il primo risultato delle partnership sono i nuovi Tablet 7 e Tablet 10, due modelli di fascia bassa con Android 7.0 Nougat e diverse applicazione fotografiche preinstallate. Archos realizza, vende e distribuisce i tablet, mentre Kodak concede il suo marchio in licenza.

Considerata la fascia di prezzo, gli utenti non possono certo pretendere un’elevata qualità costruttiva, ma la plastica utilizzata sembra abbastanza resistente. Oltre alla diagonale dello schermo IPS, le altre differenze tra i due tablet sono la risoluzione (1024×600 pixel per Tablet 7 e 1280×800 pixel per Tablet 10), la dimensione dello storage (16 e 32 GB) e la capacità della batteria (2.500 e 6.000 mAh). Le restanti specifiche sono identiche: processore quad core MediaTek MT8321 a 1,3 GHz, 1 GB di RAM, slot micro SD, fotocamere da 5 e 2 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth, GPS e 3G (dual SIM in formato mini). Sono inoltre presenti altoparlanti, microfoni, porta micro USB, jack audio da 3,5 millimetri e accelerometro. Dimensioni e peso sono 188,4×108,2×10,6 millimetri e 260 grammi (Tablet 7), 261x161x10,1 millimetri e 500 grammi (Tablet 10). L’autonomia dichiarata è rispettivamente 3,5 e 5,5 ore.

Tra le app preinstallate ci sono Photobox (50 stampe gratuite), CyberLink Photo Director (modifica di vari parametri e rimozione oggetti), CyberLink YouCam Perfect (miglioramento occhi, pelle e contorni), CyberLink YouCam Fun (filtri ed effetti) e Google Snapseed. I tablet (colori nero e giallo) saranno in vendita dalla fine di giugno. I prezzi sono 79,99 euro (Tablet 7) e 119,99 euro (Tablet 10).