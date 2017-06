OnePlus 5, benchmark truccati?

Luca Colantuoni,

Le prime recensioni sul nuovo OnePlus 5 confermano la qualità dello smartphone, assegnando punteggi abbastanza elevati. Purtroppo, gli esperti di XDA Developers hanno scoperto che i risultati dei test effettuati sulle unità riservate ai giornalisti sono completamente falsi. Il produttore cinese ha installato una ROM che incrementa artificialmente la frequenza del processore per ottenere valori più alti nei benchmark.

Sul OnePlus 5 ricevuto da XDA Developers era installata una versione beta di Oxygen OS, successivamente aggiornata alla release 4.5 che gli utenti troveranno sui modelli in vendita. Il funzionamento anomalo è stato riscontrato durante l’esecuzione di sette benchmark (AnTuTu, Androbench, Geekbench 4, GFXBench, Quadrant, Nenamark 2 e Vellamo), in particolare con i test multi-core. La frequenza dei quattro core “little” dello Snapdragon 835 viene mantenuta a 1,9 GHz per il 95% delle letture effettuate con Geekbench 4 (ogni 100millisecondi). Disattivando invece il “trucco”, la massima frequenza viene raggiunta solo il 24,4% delle volte.

Il punteggio ottenuto con Geekbench 4 supera 6.700 nel test multi-core, mentre non raggiunge i 6.500 con una build del benchmark modificato per eludere il cheat. I valori delle temperature sono simili in entrambi i casi (circa 36 gradi), dato che Geekbench 4 evita che il thermal throttling influenzi i risultati. Con GFXBench, invece, la temperatura supera i 50° C.

Il produttore cinese ha dichiarato che il funzionamento alla massima frequenza è utile per valutare le vere prestazioni dello smartphone, come accade durante l’esecuzione dei giochi 3D, senza tuttavia utilizzare l’overclock. XDA Developers ritiene che questo comportamento sia scorretto, in quanto i benchmark dovrebbero rappresentare le prestazioni durante l’uso comune giornaliero. Il consiglio è quindi di non scegliere lo smartphone da acquistare sulla base dei test (falsati).