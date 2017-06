Parrot Disco, il drone per esperti e neofiti

Filippo Vendrame,

Parrot propone un’offerta progettata appositamente per gli appassionati di aeromodelli, principianti ed esperti, che permette di collegare il telecomando RC (protocolli S-bus, Sumd o CPPM) al drone ad ala fissa Parrot Disco e di prenderne il controllo in modalità RC. Due le modalità di volo disponibili: il pilota potrà passare da una all’altra in qualsiasi momento durante il volo.

La prima modalità è “pilotaggio assistito“. Con questa modalità si ha a disposizione un pilota automatico con un potere di elaborazione dati senza eguali: Parrot C.H.U.C.K. controlla ogni fase del volo, dal decollo all’atterraggio. Parrot C.H.U.C.K. raccoglie e analizza i dati provenienti dai numerosi sensori, tubo di Pitot, sistema di navigazione inerziale, modulo GNSS, e adatta in base ad essi i parametri di volo per prevenire qualsiasi manovra azzardata. Attraverso l’app FreeFlight Pro, disponibile per smartphone e tablet iOS/Android, il pilota può accedere alla funzione che permette di calibrare il trasmettitore e può personalizzare comandi e joystick.

I piloti possono regolare le impostazioni di volo di Parrot Disco e definire, ad esempio, un’area di volo (altitudine massima, minima e distanza) e quindi attivare un geofence. Infine, per la massima sicurezza, la funzione “Return Home” permette a Parrot Disco di tornare automaticamente alla posizione di decollo.

La seconda modalità è quella a volo manuale. Selezionando la Modalità Manuale, il pilota automatico C.H.U.C.K. (Control Hub & Universal Computer for Kit) di Parrot Disco viene disattivato. La stabilità del velivolo, l’ottimizzazione della velocità e l’altitudine di volo vengono completamente controllati dal pilota attraverso il trasmettitore che invia i comandi ai servomotori di Parrot Disco. Il pilota non beneficia di nessuna assistenza in volo e, in base alle proprie abilità, può decidere di compiere acrobazie aeree. In qualsiasi momento potrà comunque passare alla modalità di pilotaggio assistito.

La telecamera frontale Full HD da 14 Megapixel di Parrot Disco permette inoltre di registrare ogni volo. Le immagini vengono automaticamente salvate nella memoria da 32 GB del drone ad ala fissa e possono essere successivamente scaricate, visualizzate e condivise.