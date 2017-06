SEGA Forever: i classici gratis su Android e iOS

Cristiano Ghidotti,

Fan del retrogaming, gioite: alcuni titoli classici che hanno fatto la storia dei videogiochi accompagnando l’evoluzione delle console arrivano in download gratuito sui dispositivi mobile. Merito dell’iniziativa SEGA Forever, che porta su Android e iOS produzioni indimenticabili, con la piena compatibilità per i controller Bluetooth, i salvataggi su server cloud e le classifiche online.

SEGA Forever: i giochi

I giochi disponibili in un primo momento sono cinque, ma l’elenco andrà a espandersi nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi, a cadenza regolare. Una precisazione: nel momento in cui viene pubblicato questo articolo i titoli ancora non sono offerti in download gratuito in Italia, ma stando a quanto affermato da SEGA lo saranno già a partire dalle prossime ore ed entro la giornata di domani. Sono proposti con formula free-to-play, ma accompagnati dalla visualizzazione di inserzioni pubblicitarie all’interno dell’interfaccia. Per eliminare l’advertising è possibile mettere mano al portafogli e affrontare una spesa pari a 1,99 euro (ciascuno) tramite acquisti in-app. Ecco i primi videogame.

Sonic The Hedgehog (Android, iOS);

(Android, iOS); Altered Beast (Android, iOS);

(Android, iOS); Phantasy Star II (Android, iOS);

(Android, iOS); Kid Chameleon (Android, iOS);

(Android, iOS); Comix Zone (Android, iOS).

I titoli interessati dall’iniziativa arrivano direttamente da un’epoca d’oro del gaming, quella iniziata con una leggendaria piattaforma 8-bit come il Master System, proseguita poi con la generazione successiva 16-bit del MegaDrive (Genesis negli Stati Uniti) e conclusa infine con una console che non ha mai ottenuto il successo che avrebbe meritato, ma che è entrata nel cuore degli appassionati, il Dreamcast. La formula scelta da SEGA è in grado di assicurare una seconda vita a questi classici, offrendoli in download gratuito e monetizzando sia attraverso le pubblicità che mediante gli acquisti in-app. E se anche Nintendo, che ormai ha abbracciato l’universo mobile, dovesse fare altrettanto con i cataloghi di NES, SNES e N64?