Spotify, playlist con gli amici di Messenger

Filippo Vendrame,

Spotify ha lanciato la nuova opportunità di poter creare playlist di brani preferiti con l’aiuto degli amici presenti su Messenger. Trattasi di una novità che sicuramente piacerà moltissimo a chi predilige usare gli strumenti di collaborazione perchè, adesso, con l’aiuto degli amici di Messenger sarà possibile creare molteplici playlist musicale da ascoltare nei momenti di relax. Spotify e Messenger si parlano ed offrono un nuovo modo di scegliere e trovare la musica preferita.

Grazie alla collaborazione tra amici, non sarà più un problema creare playlist per i viaggi, per le vacanze, per i momenti di relax e per tutti i momenti della giornata. Perdere le ultimissime novità sarà anche più difficile in quanto gli utenti potranno consigliarsi tra loro suggerendosi i successi musicali dell’ultimo periodo. Utilizzare questa nuova funzionalità di collaborazione presente all’interno dell’applicazione di streaming musicale è molto semplice. Tutto quello che gli utenti dovranno fare è avviare Messenger e poi entrare o creare una chat di gruppo. A questo punto potranno toccare il tasto + alla sinistra della fotocamera e dal mini menu che si aprirà selezionare l’estensione di Spotify.

A questo punto l’app chiederà di creare la playlist di gruppo. Sarà necessario dargli un nome e poi aggiungere i primi brani. Gli amici della chat potranno, poi, iniziare a collaborare inserendo nuovi brani o fornendo nuovi spunti.

Gli amici potranno suggerire nuovi brani anche se non utilizzano il servizio di streaming musicale. Spotify, dunque, diventa molto più interattiva e social dando ai suoi iscritti un nuovo modo per conoscere la musica e trovare brani che possono piacere.