Tesla Model S, 900 chilometri con una ricarica

Filippo Vendrame,

Una Model S P100D guidata da Steven Peeters e Joeri Cools ha ottenuto un nuovo strabiliante record di percorrenza. L’auto elettrica è riuscita a realizzare un percorso di 901.2 km con una singola ricarica. Trattasi di un nuovo record assoluto che batte quello precedente ottenuto da Casey Spencer alla guida di una Tesla Model S 85D. Per raggiungere questo importante traguardo è stata adottata una guida molto particolare.

La Model S P100D ha, infatti, percorso più volte un anello di circa 26 Km e la velocità media è stata molto bassa, pari a 40Km/h per consentire il massimo risparmio possibile di consumi energetici. Questo modo di guidare particolarmente efficiente si chiama “Hypermiling” ed è pensato proprio per ottenere questi risultati. Ovviamente, per ridurre i consumi energetici il climatizzatore era spento. Il record di percorrenza ha visto l’auto correre per 23 ore e 45 minuti consecutivi. Sebbene trattasi di un test molto particolare con uno stile di guida assolutamente lontano dall’utilizzo comune, il risultato è davvero importante perché mette in evidenza come sia migliorata sensibilmente l’autonomia potenziale di un’auto elettrica.

Sino a poco tempo fa era impensabile pensare che un’auto non alimentata con carburante fossile potesse arrivare vicina alla soglia dei 1000 Km di percorrenza. Un traguardo che Elon Musk, fondatore e CEO di Tesla aveva comunque già immaginato perché aveva previsto che nel 2017 una macchina elettrica sarebbe riuscita a percorrere 600 miglia, quasi 1000 Km con una singola ricarica.

La tecnologia delle auto elettriche sta migliorando sempre di più ed è sostanzialmente pronta per poter diffondersi su larga scala. Quello che manca, almeno in Italia, è una rete di ricarica che permetta a queste auto di poter viaggiare tranquillamente potendo rifornire ovunque proprio come se si stesse guidando una normale automobile a carburante fossile.