Vacanze 2017, tutti i gadget irrinunciabili

Filippo Vendrame,

L’estate è ufficialmente arrivata e con essa il conto alla rovescia per le imminenti vacanze 2017. Con le gocce di sudore che già scendono sulle fronti degli italiani, l’attesa per poter lasciare per qualche giorno il proprio posto di lavoro si fa sempre più forte. Ma le vacanze non saranno davvero tali se non ci sarà qualche gadget high tech cool che consentirà di rendere la pausa dal lavoro ancora più spensierata e divertente.

Mari o monti non importa perché oggi i droni svolazzano un po’ ovunque con le persone che vogliono a tutti i costi fotografare il paesaggio da una prospettiva differente. Sottolineando che tali gadget vanno sempre utilizzati con cautela rispettando le norme imposte dall’ENAC, oggi ci sono modelli per tutti i gusti e per tutte le tasche, da veri oggetti semi professionali, passando per modelli che assomigliano di più a giocattoli sino ad arrivare a droni specializzati per i selfie. Insomma, tutto quanto serve per riprendere le proprie vacanze da un’angolo differente dal solito.

Vacanze 2017, monopattini e hoverboard

E se si va in viaggio con la famiglia un monopattino a motore per far divertire i figli è quasi un obbligo. Anche gli hoverboard piacciono molto e senza puntare ai modelli di fascia premium pensati come alternativa alla mobilità nelle grandi città ci sono prodotti per tutte le tasche. Anche se facilmente accessibili, si ricorda che questi mezzi non possono correre sulle aree aperte al traffico ma solo in zone private anche se spesso gli italiani sembrano dimenticarsi questo importante aspetto legislativo. Tuttavia, monopattini e hoverboard possono essere la salvezza per molte famiglie per far divertire i figli lasciando gli adulti a concedersi un giusto riposo.

Monopattino Hudora 14695 a 86,24 euro

Monopattino Elettrico per bambini Razor Roller Core E90 a 159,90 euro

Monopattino Nilox Doc Eco a 279,99 euro

Nilox Hoverboard Doc a 239,99 euro

Vacanze 2017, fotocamere

Una delle cose più belle delle vacanze, soprattutto se ci si reca in qualche località esotica, è quella di scattare molte foto dei momenti più significativi per far morire d’invidia parenti, amici e colleghi di lavoro. Ma per immortalare le scene più belle serve una fotocamera di ultima generazione in grado di esaltare i colori e gli ambienti delle località che si visiteranno. Ce ne sono di vario tipo, dalle più semplice ma efficaci compatte sino alle sofisticate action cam per chi si sente un piccolo Indiana Jones.

Vacanze 2017, fidged spinner

Sono probabilmente i gadget dell’anno e piacciono molto sia ai ragazzi che ai meno giovani. Questa sorta di trottola rotante nasce per alleviare lo stress ed aumentare la concentrazione ma ha subito avuto un boom così clamoroso che i ragazzi fanno a gara a chi riesce a far compiere più rotazioni al suo fidged spinner. Costano poco e fanno divertire e forse fanno pure calare lo stress e quindi sono un gadget immancabile per le ferie estive.

TANAINA Fidget Spinner a 4,26 euro

Navaris Fidget Spinner a 12,40 euro

Mano Spinner a 9,59 euro

Vacanze 2017, i tool cool

Anche i tecno maniaci vanno in ferie almeno una volta all’anno ma anche in questo periodo non sanno rinunciare a gadget particolari che li accompagnino in giro per il mondo o a rilassarsi sotto l’ombrellone o al fresco di una montagna. Zaini con batteria a ricarica solare, visori per la realtà virtuale per rivedere le foto a 360 gradi scattate o altri gadget particolari sono solo un esempio di quello che un vero tecno maniaco può portarsi dietro con se in vacanza.