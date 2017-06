Filippo Vendrame,

I “malati” di shopping compulsivo possono iniziare a preparare la carta di credito perchè dalle ore 12.00 di oggi 22 giugno e fino alle ore 18.00 di domani si terrà Crazy Web Shopping, la notte bianca dell’ecommerce, con sconti e offerte imperdibili, organizzata con la collaborazione di Netcomm, il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano e di Img Internet. Durante tutto questo periodo, gli utenti potranno approfittare di offerte esclusive e sconti imperdibili su oltre 500 prodotti selezionati sui siti di circa 100 aziende qualificate.

Le promozioni saranno accessibili attraverso il sito web dedicato all’iniziativa che per l’occasione si trasformerà in un grande negozio online. Saranno disponibili articoli di abbigliamento e accessori, tecnologia, arredamento e oggettistica, cosmetica e benessere, giardinaggio e fai da te, mondo bimbi, prodotti e servizi per animali, sport e tempo libero e molto altro per chiunque voglia fare acquisti davvero vantaggiosi con sconti fino all’80%. L’iniziativa, giunta alle quarta edizione, ha visto il coinvolgimento delle realtà più dinamiche, innovative e motivate del settore, guadagnando enorme visibilità presso un pubblico composto sia da consumatori abituati a comprare online, che dai meno esperti del canale web.

Si tratta di un progetto che è anche un esempio virtuoso di collaborazione tra aziende che si uniscono e fanno sistema per la valorizzazione di un mercato, quello appunto dell’e­commerce, in continuo sviluppo. Inoltre, l’utilizzo di strumenti messi a punto dal Consorzio come i Sigilli di qualità Netcomm, supportano i consumatori nei loro acquisti online, rassicurandoli sull’affidabilità del sito e-commerce su cui stanno per acquistare.

Il suggerimento, dunque, è quello di non perdere questa occasione per poter acquistare prodotti di alta qualità risparmiando cifre interessanti.