eBay, prezzi garantiti per battere Amazon

Filippo Vendrame,

eBay ha annunciato “Price Match Guarantee” cioè una nuova garanzia di prezzo che promette che molti dei suoi articoli costeranno uguali o meno di quelli offerti da altri principali concorrenti al dettaglio. È l’ultima mossa della società nella battaglia in corso con giganti come Amazon e Walmart. I prodotti che potranno disporre di questa particolare garanzia saranno quelli venduti nella vetrina eBay Deals, dove il gigante dell’ecommerce è solito inserire proposte speciali imperdibili.

Prodotti che devono essere anche in stock presso eBay e i suoi concorrenti al momento dell’acquisto. I rivenditori su cui eBay focalizzerà il confronto per garantire prezzi identici o minori sono Amazon, Best Buy, Walmart, Walmart’s Jet.com, Home Depot, Sears, Target e Wayfair. Se un cliente eBay scopre che in uno di quei siti che vendono lo stesso prodotto il prezzo è inferiore, dovrà chiamare il servizio clienti di eBay prima di acquistare il prodotto per ottenere un coupon con lo sconto aggiuntivo. Il coupon scadrà 24 ore dopo l’emissione.

All’inizio di quest’anno, eBay aveva annunciato un’altra caratteristica per migliorare la sua competitività con Amazon. Trattasi del suo programma di consegna garantita, che deve ancora però lanciare, che promette una consegna in tre giorni o meno su milioni di articoli.

Se un pacchetto non arriva in tempo, i costi di spedizione saranno rimborsati o, nel caso di spedizione gratuita, sarà rilasciato un coupon con uno sconto che potrà essere utilizzato per un futuro acquisto.

Il nuovo programma “Price Match Guarantee” è già attivo per gli utenti americani. Non è chiaro se in futuro arriverà anche altrove. Il nuovo programma di spedizione, invece, debutterà verso fine anno.