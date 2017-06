Facebook, più controllo sulle immagini di profilo

Filippo Vendrame,

Parte dell’obiettivo di Facebook nel voler costruire una comunità globale è comprendere anche le esigenze delle persone che utilizzano il social network in paesi specifici. In India, per esempio, Facebook ha appreso che la gente desidera un maggiore controllo sulle immagini del profilo e per questo ha lavorato nel corso dell’ultimo anno per capire come poterli aiutare. Il social network ha rilasciato, dunque, nuovi strumenti che permettono ai cittadini in India di controllare chi scarica e condivide le loro foto di profilo.

Inoltre, il social network sta studiando nuovi modi con cui le persone possono aggiungere facilmente disegni alle immagini di profilo. Una ricerca, infatti, ha dimostrato che questa prassi è utile per scoraggiare gli abusi. Quanto Facebook sta facendo per le popolazioni dell’India, spera di poterlo utilizzare anche in altri paesi in cui è presente per migliorare la sicurezza degli utenti. Facebook ha scoperto che alcune donne in India non mettono una foto di profilo che includa il loro volto perchè hanno paura di come quell’immagine potrebbe essere utilizzata da altre persone.

Il social network, dunque, ha realizzato nuovi strumenti per proteggere maggiormente la sicurezza delle persone dell’India. In particolare, gli utenti dell’India inizieranno a trovare una guida “passo dopo passo” per aggiungere una maggiore protezione al loro profilo. Le nuove opzioni di sicurezza prevedono che:

Altre persone non saranno più in grado di scaricare, condividere o inviare l’immagine del profilo in un messaggio su Facebook

Le persone con cui non si è in contatto su Facebook non potranno taggare nessuno, nemmeno se stessi, nell’immagine del profilo

Quando possibile, sarà impossibile effettuare screenshot dell’immagine di profilo (attivo solo su Android)

Le immagini di profilo che avranno attive queste nuove funzionalità di sicurezza saranno contrassegnate da un riquadro e uno scudo colorati di blu. Trattasi di strumenti interessanti. Se questi sistemi di sicurezza risulteranno efficaci potrebbero poi arrivare altrove anche se al momento non sono note eventuali tempistiche.