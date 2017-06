Instagram Stories, 250 milioni di utenti attivi

Filippo Vendrame,

Continua il travolgente successo delle Storie di Instagram che raggiungono il traguardo dei 250 milioni di utenti attivi al giorno. Solo ad aprile, gli utenti giornalieri attivi erano 200 milioni. Trattasi di una crescita impressionante anche pensando che le Storie sono state lanciate nell’agosto del 2016. Storie che a livello di funzionalità erano chiaramente ispirate a quelle di Snapchat. Tuttavia, il successo di Instagram è stato enorme. Solo gli utenti giornalieri delle Storie superano i numeri degli utenti di Snapchat.

Un successo che permette anche di avvicinare non solo gli utenti ma anche le aziende. Carolyn Everson, dirigente di Facebook, durane un’intervista a CNBC ha affermato che un terzo delle Storie viste sono di aziende che le utilizzano per promuovere i prodotti. Come dire che le Storie sono anche uno strumento eccellente per il business. Instagram, inoltre, può contare, adesso, su 700 milioni di utenti attivi in tutto il mondo. Numeri impressionanti che dimostrano come il social network fotografico piaccia sempre di più agli iscritti.

Del resto, il team di sviluppo sta lavorando molto bene rilasciando continuamente nuove funzionalità che migliorano l’esperienza d’uso della piattaforma sociale. Tra le novità che il social network ha annunciato di recente si evidenziano la possibilità di salvare i Live per 24 ore proprio all’interno delle Storie, novità per Direct e gli sticker geolocalizzati.

Per mantenere questo successo, tuttavia, Instagram dovrà mantenere costante questo impegno per offrire anche in futuro nuove soluzioni per attirare a se ancora più iscritti.