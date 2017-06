iPhone 8: Siri svela la collocazione di Touch ID

Marco Grigis,

Siri potrebbe aver svelato anzitempo la collocazione di Touch ID nel futuro iPhone 8. È quanto rende noto la redazione di AppleInsider, a seguito di una lunga analisi delle beta di iOS 11: nel sistema operativo sarebbe compresa un’icona colorata che, in alcuni casi, potrebbe indicare la posizione della scansione dell’impronte in un device privo di tasti fisici. Naturalmente, l’indiscrezione non trova al momento conferma dalle parti di Cupertino.

AppleInsider ha scoperto l’icona nel testare le funzioni di “Do Not Disturb When Driving”, il servizio incluso in iOS 11 e pensato per salvaguardare la sicurezza degli automobilisti durante le guida. Nel tentativo di abilitare Siri nonostante la modalità protetta, tentativo quest’ultimo fallito, la redazione si è trovata improvvisamente di fronte a una nuova icona per l’assistente vocale.

La grafica, caratterizzata dalle onde colorate che ormai da tempo rappresentano Siri, è comparsa sulla porzione inferiore dello schermo di iPhone 7, proprio sopra a Touch ID. Naturalmente, in un dispositivo dotato di pulsante tale indicazione è del tutto superflua, di conseguenza si sospetta possa servire per indicare dove posizionare le dita in uno smartphone edge-to-edge. Esattamente come potrebbe essere iPhone 8, esemplare che potrebbe vedere una scansione delle impronte direttamente integrata nel display.

Non è però tutto, poiché la singolare grafica è stata abilitata anche su un iPad Pro da 12.9 pollici, mentre una versione statica della stessa pare sia nascosta nelle impostazioni del menu Generali di iOS. La funzione non è sta pubblicamente elencata da Apple al lancio di iOS 11, durante la WWDC di inizio giugno, e probabilmente non era destinata alla conoscenza degli sviluppatori prima del lancio effettivo di iPhone 8.

Come emerso nella giornata di ieri, iPhone 8 vedrà quasi certamente Touch ID integrato nello schermo, anche se la tecnologia prescelta è ancora dubbia: potrebbe trattarsi di un classico touch ID sotto il vetro frontale o, ancora, di una scansione ottica agli infrarossi o tramite ultrasuoni.