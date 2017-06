Vacanze 2017: tutti i gadget per stare al fresco

Marco Grigis,

L’estate 2017 si prospetta come una delle più calde di sempre. Le temperature sono già ampiamente sopra alla media, con picchi anche di 37-40 gradi in alcune regioni italiane, e i consumatori prendono d’assalto i negozi di elettrodomestici per accaparrarsi gli ultimi esemplari tra ventilatori e condizionatori. Ma che fare quando ci si trova in viaggio, magari stipati in un vagone di un treno o boccheggianti sul bagnasciuga? Fortunatamente, l’universo dell’hi-tech ha pensato a comodissime soluzioni portatili, con numerosi gadget per rimanere al fresco anche nelle situazioni più insolite.

Non è di certo un segreto: l’estate non è solo sinonimo di giornate di sole e divertimenti vacanzieri, ma anche e soprattutto una lotta continua contro la calura e il sudore. Non sempre è possibile approfittare del fresco clima della propria abitazione, puntualmente gestito da condizionatori sempre più smart. A tutti sarà capitato di salire su un mezzo pubblico improvvisamente trasformato in sauna, dover rimanere in fila in luoghi affollati tutt’altro che refrigerati o soffrire l’afa anche al riparo di un ombrellone. E con il rischio di soccombere alle temperature troppo elevate, tra cali di pressione e colpi di calore, è utile organizzarsi per tempo: dalla scelta del vestiario all’alimentazione, perché non dotarsi di alcuni gadget del tutto economici, nonché amici del benessere?

Estate 2017: i gadget refrigeranti

Ventilatori portatili (↑)

Quando fa caldo, e non si può disporre di un ambiente refrigerato, la prima soluzione che balza alla mente è quella del ventaglio. Per quanto possa garantire un refrigerio immediato, non è però una delle strategie più efficaci: il movimento continuo del polso, infatti, può risultare stancante e noioso. Perché, allora, non dotarsi di un piccolo ventilatore da tasca? Ne esistono praticamente di ogni forma e dimensione, sia da collegare al proprio smartphone che da alimentare con batterie usa e getta. La scelta non manca e l’ingombro è minimo, così come mostrano alcune delle proposte di seguito:

Ventilatore KWMobile per smartphone Android , a 6.40 euro: si collega direttamente alla porta micro-USB del proprio smartphone Android e garantisce ore di refrigerio, in base alla carica della batteria del dispositivo. Utile sarà comunque verificare la compatibilità con il telefono in proprio possesso;

, a 6.40 euro: si collega direttamente alla porta micro-USB del proprio smartphone Android e garantisce ore di refrigerio, in base alla carica della batteria del dispositivo. Utile sarà comunque verificare la compatibilità con il telefono in proprio possesso; Ventilatore TK Gruppe per iPhone , a 6.95 euro: proposta analoga alla precedente, tuttavia declinata per i dispositivi iOS, grazie alla comoda presenza di un connettore Lightning;

, a 6.95 euro: proposta analoga alla precedente, tuttavia declinata per i dispositivi iOS, grazie alla comoda presenza di un connettore Lightning; Ventilatori Aerb USB per laptop , a 9.99 euro: non capita di rado di dover lavorare con il proprio laptop su treni e autobus, perché non approfittarne con una coppia di ventilatori, dal collo flessibile, collegabili tramite classica entrata USB?

, a 9.99 euro: non capita di rado di dover lavorare con il proprio laptop su treni e autobus, perché non approfittarne con una coppia di ventilatori, dal collo flessibile, collegabili tramite classica entrata USB? Ventilatore EasyAcc portatile a batteria, a 14.99 euro: una soluzione standalone, infine, da conservare in tasca e alimentato da comuni batterie stilo.

Nebulizzatori portatili (↑)

In caso un ventilatore non fosse sufficiente per combattere l’afa, la soluzione più adeguata è quella del nebulizzatore. Questo strumento, dotato di un piccolo serbatoio per l’acqua, scompone i liquidi in microscopiche particelle che, a contatto con la pelle, regaleranno una sensazione di immediata freschezza. Inoltre, può rappresentare una strategia di punta non solo per limitare il sudore, ma anche per garantire sempre una buona idratazione della pelle. In commercio ve ne sono di ogni forma e misura, anche declinati alla comodità di borse e taschino, per portarli sempre con sé. Di seguito, qualche proposta:

Nebulizzatore portatile Takestop , a 6.99 euro: disponibile nelle colorazioni blu e nero, è realizzato in solida plastica e può essere portato anche in spiaggia, grazie al comodo laccetto abbinato;

, a 6.99 euro: disponibile nelle colorazioni blu e nero, è realizzato in solida plastica e può essere portato anche in spiaggia, grazie al comodo laccetto abbinato; Nebulizzatore portatile per viso , a 19 euro: una soluzione elegante, e dotata di batteria interna per la comoda ricarica USB, destinata a rinfrescare il viso, anche con note aromatizzate;

, a 19 euro: una soluzione elegante, e dotata di batteria interna per la comoda ricarica USB, destinata a rinfrescare il viso, anche con note aromatizzate; Nebulizzatore Zephir con ventilatore, a 15.64 euro: la soluzione pratica e integrata, disponibile in diversi colori, per unire il piacere della nebulizzazione all’immediata freschezza di una ventola.

Refrigeratori bevande e cibo (↑)

Non vi è niente di peggio, nel tentativo disperato di combattere la calura, che estrarre dalla borsa una bottiglietta d’acqua ormai rovente. Fortunatamente, anche in questo caso la tecnologia viene in soccorso: sono moltissimi i prodotti, infatti, pensati per raffreddare bevande e alimenti anche in movimento, da conservare in borse e zaini o da portare con sé in spiaggia. Di seguito, qualche interessante proposta: