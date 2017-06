Acer Swift 3, sconto del 20% per gli studenti

Filippo Vendrame,

Acer sconta lo Swift 3 del 20% sino al 30 giugno. Molti studenti universitari hanno iniziato ferie estive o sono alle prese con gli ultimi esami. Chi fosse ancora alle prese con i voluminosi libri da studiare, potrebbe essere alla ricerca di un compagno fedele di studio che possa semplificagli l’apprendimento. La nuova promozione di Acer entra perfettamente in questo scenario perchè solo per gli studenti universitari, il produttore di computer ha deciso di offrire uno sconto del 20% per alcuni modelli di notebook della famiglia Swift 3.

Ottenere lo sconto è molto facile. Gli studenti dovranno recarsi all’interno della pagina internet dedicata all’iniziativa ed inserire i dati richiesti come l’email e l’università in cui si studia. Si otterrà, così, un codice di sconto da poter utilizzare per l’acquisto nell’eshop di Acer di uno dei modelli di Acer Swift 3. Codice che andrà inserito al momento dell’acquisto. I modelli su cui si potrà ottenere lo sconto del 20% sono: Acer Swift 3 I3 8GB 128SSD HD (649 euro); Acer Swift 3 I5 8GB 256SSD FHD (799 euro); Acer Swift 3 I7 8GB 256SSD FHD (899 euro). La promozione non è valida al di fuori di questi modelli e si intende anche sino ad esaurimento scorte.

Trattasi di un notebook pensato per gli studenti con schermo da 14 e 15,6 pollici. Il notebook possiede un design molto gradevole, grazie al telaio in alluminio spazzolato. L’ampio Precision Touchpad permette di sfruttare le gesture di Windows 10 per navigare, scorrere e zoomare in maniera intuitiva, mentre la tastiera retroilluminata (opzionale) garantisce una digitazione confortevole anche in ambienti poco illuminati.

La connettività wireless è affidata al modulo WiFi 802.11ac 2×2 MIMO. La batteria garantisce un’autonomia fino a 10 ore, grazie all’efficienza energetica dei nuovi processori Intel.