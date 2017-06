Fastweb, 200 Mega in 19 nuove città

Filippo Vendrame,

Fastweb continua i suoi investimenti in Italia per digitalizzare il paese e poter portare la sua offerta di banda ultralarga a più persone ed aziende possibili. Grazie a questo lavoro, l’operatore ha annunciato di aver reso disponibile la sua offerta di connettività sino a 200 Mega in 19 nuove città. Questo significa che oltre 250.000 famiglie e aziende avranno a disposizione connettività a banda ultralarga per navigare ad una velocità fino a 200 Megabit al secondo in download e 20 Megabit in upload.

Dopo aver lanciato a Milano e Torino l’Ultra Fibra a 1 Gigabit in download e fino a 200 Megabit in upload, Fastweb continua a dare esecuzione all’importante piano di investimenti infrastrutturali, ampliando la copertura attorno al capoluogo lombardo con i Comuni di Buccinasco (MI) e Cesano Boscone (MI) ed estendendo la copertura nelle province di Bergamo e di Monza e Brianza raggiungendo Agrate Brianza (MB), Bovisio-Masciago (MB), Limbiate (MB), Meda (MB) e Seriate (BG).

L’estensione della rete in fibra ha riguardato anche due importanti centri limitrofi alla città di Roma (Ciampino e Guidonia Montecelio), Sesto Fiorentino (FI), Molfetta e Trani in Puglia ed infine Trapani.

Inoltre, nel mese di luglio, la rete in fibra ottica di Fastweb raggiungerà, nell’hinterland milanese, anche i Comuni di Carugate, Pieve Emanuele e Settimo Milanese. I lavori di cablaggio proseguiranno anche in Puglia e nel Lazio dove verranno raggiunte, rispettivamente, Andria, Aprilia e Pomezia.

Salgono così a 119 le città collegate in FTTC da Fastweb, di cui 73 con connessioni fino a 200 Megabit al secondo e 46 a 100 Megabit. Per i clienti a 100 Mega, Fastweb avvierà entro i primi tre mesi del 2018 l’upgrade gratuito fino a 200 Megabit. I clienti saranno così connessi a velocità ancora maggiori, anche in wi-fi, grazie alle nuove prestazioni della rete massimizzate da FASTGate, il modem di Fastweb di ultima generazione. Grazie ai lavori di estensione dell’infrastruttura entro la fine del 2017 Fastweb collegherà, in totale, in fibra 130 città.

Nelle nuove città raggiunte dalla fibra ottica è inoltre già disponibile WOW FI, il servizio di Wi-Fi condiviso che consente a tutti i clienti Fastweb di navigare gratuitamente con i propri dispositivi mobili anche fuori casa, sfruttando in totale sicurezza i punti di accesso Wi-Fi messi a disposizione dalla community in oltre 800 città italiane.