YouTube, tutte le novità in arrivo

Luca Colantuoni,

Google ha annunciato una serie di novità per YouTube che riguardano la creazione, visualizzazione e condivisione dei video, tra cui spiccano il nuovo formato per la realtà virtuale e il nuovo design per l’app mobile. Per quanto riguarda invece i contenuti, l’azienda di Mountain View ha esteso YouTube TV ad altri mercati e pianificato il lancio di altri 12 progetti per YouTube Red Originals.

Prima di elencare le novità in arrivo, Google ha comunicato che quasi un quinto della popolazione mondiale, ovvero 1,5 miliardi di utenti, utilizzano YouTube ogni mese e per oltre un’ora al giorno accedono al portale tramite dispositivi mobile. Per cercare di incrementare il loro numero è stato presentato un nuovo formato che renderà i contenuti VR più accessibili a tutti. Dato che le riprese a 360 gradi non sono semplici da effettuare e richiedono apparecchiature costose, i team YouTube e Daydream hanno sviluppato VR180. Il formato offre video 3D con un campo visivo di 180 gradi. Le videocamere costeranno come una normale fotocamera da 200 dollari.

Per offrire sempre la migliore esperienza di visualizzazione, Google distribuirà una nuova versione dell’app YouTube che adatterà il player in base al formato (quadrato, 4:3, 16:9 e altri) e all’orientamento dei video (orizzontale e verticale). Anche l’interfaccia desktop riceverà un aggiornamento e consentirà di scegliere un tema scuro.

Un’altra novità per l’app mobile, che sarà disponibile in America Latina e Stati Uniti, è la semplificazione dell’operazione di condivisione dei video con gli amici. È sufficiente toccare il pulsante Condividi, scegliere i contatti, digitare il messaggio e inviare, come si può vedere nel seguente video.

Infine, l’accesso a YouTube TV è stato esteso ad altre 15 città statunitensi, mentre su YouTube Red Originals sono in arrivo le successive stagioni di serie già note e nuove serie in assoluto.