Jeffrey Hedberg nuovo CEO di Wind Tre

Filippo Vendrame,

Un po’ a sorpresa, il neonato operatore Wind Tre, nato dalla fusione di Wind e 3 Italia, ha annunciato un cambio ai vertici. Maximo Ibarra lascia il suo posto a Jeffrey Hedberg che avrà, adesso, il compito di guidare la società nella prossima fase d’integrazione e condurre un nuovo periodo di crescita e sviluppo volto a costruire il player convergente più innovativo sul mercato italiano, con il migliore e più ampio network 4G/LTE, oltre ad essere un pioniere nel mondo digitale.

Maximo Ibarra, si ricorda, era stato scelto per guidare la fusione tra i due operatori ed in precedenza aveva ricoperto il ruolo di CEO di Wind. Grande soddisfazioni tra i vertici del gruppo per la nomina di Jeffrey Hedberg che porta in dote a Wind Tre un’ampia esperienza globale e di successo alla guida di società di telecomunicazioni mobili negli Stati Uniti, Africa e Asia. Il suo curriculum, infatti, è davvero impressionante. Jeffrey Hedberg ha iniziato la sua carriere in Swisscom dove ha rivestito il ruolo anche di vice presidente e membro del consiglio esecutivo di Swisscom International.

Successivamente ha ricoperto il ruolo di vice presidente esecutivo e membro del consiglio esecutivo in Deutsche Telekom per poi diventare presidente di Deutsche Telekom USA. Di recente è stato CEO di Telkom South Africa e poi di Mobilink in Pakistan.

Jeffrey Hedberg ha ottenuto anche molti riconoscimenti come quello del 2001 quando la rivista Fortune lo ha nominato come uno dei 25 top global executives sotto i 40 anni.

Il nuovo CEO di Wind Tre Jeffrey Hedberg, subito dopo l’annuncio della sua nomina, si è detto orgoglioso di questa nuova opportunità.