Kena Mobile lancia la nuova offerta Kena Comoda

Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM che prova ad “aggredire” la fascia di mercato dei basso spendenti, prova ad ingolosire ulteriormente le persone con una nuova offerta davvero molto interessante. Si tratta di Kena Comoda, attivabile sino al prossimo 10 luglio ma solo per chi acquista una nuova SIM o effettua la portabilità del suo numero. Kena Comoda offre, a chi l’attiverà, 300 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 3 Giga di traffico dati al costo di 4.99 euro ogni 30 giorni.

Kena Comoda non prevede costi di attivazione o vincoli di durata. Trattasi, dunque, di un’opzione tariffaria chiara e trasparente pensata per chi fa un uso moderato del telefono ma non vuole rinunciare a navigare dal proprio smartphone senza, però, dover pagare cifre mensili importanti. Le chiamate sono fatturate in base agli effettivi secondi di conversazione. Minuti e GB inclusi nell’offerta sono validi per il traffico nazionale; in Unione Europea gli utenti possono continuare a chiamare e navigare in Internet fino a 1,3 GB con i bundle inclusi nell’offerta. In caso di esaurimento dei minuti inclusi, disponibili ogni 30 giorni, si applicheranno le tariffe previste dal profilo tariffario Piano Base Kena a meno di Opzioni aggiuntive attive sulla linea.

In caso di esaurimento dei Giga inclusi nell’Offerta, il traffico dati viene bloccato.

Kena Comoda può essere attivata nei Kena Store oppure chiamando il Servizio Clienti 181. Maggiori dettagli sul sito dell’operatore virtuale.