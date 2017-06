Nissan, un assaggio della futura Leaf

Filippo Vendrame,

Nissan presenterà la nuova Nissan Leaf verso la fine dell’estate. La nuova auto elettrica sicuramente si caratterizzerà per la presenza di un pacco batterie di dimensioni maggiori in grado di garantire un’autonomia superiore e soprattutto per la presenza della tecnologia ProPILOT che garantirà alla Nissan Leaf alcune funzionalità avanzate di guida autonoma. Proprio la piattaforma ProPilot è protagonista di una piccola anteprima che Nissan ha voluto rilasciare per alzare l’attenzione verso il suo futuro nuovo modello di auto elettrica.

L’azienda, infatti, ha mostrato una prima immagine di quello che sarà il cruscotto della futura Nissan Leaf equipaggiata con la nuova piattaforma di guida autonoma. Come si può vedere dallo scatto, il cruscotto sarà interamente digitale, come nelle Tesla, in cui saranno integrati il contachilometri, il potenziometro e soprattutto il radar che mostrerà il posizionamento della macchina sulla strada e tutti gli ostacoli presenti vicino ad essa durante la marcia. Dettagli che sicuramente ingolosiscono e che fanno immaginare che la prossima Nissan Leaf sarà un vero gioiello dal punto di vista tecnologico.

Nissan spiega che ProPILOT si attiva premendo un pulsante e permette di gestire la guida in corsia mantenendo la distanza di sicurezza in modo autonomo, regolando lo sterzo, l’accelerazione e la frenata, assistendo il conducente sia in condizioni di traffico intenso sia nei lunghi viaggi.

Nei prossimi anni, la tecnologia ProPILOT di Nissan offrirà un livello di autonomia sempre più elevato, fino ad arrivare alla gestione degli incroci nei centri urbani. La tecnologia è pensata per offrire ai clienti maggiore fiducia in termini di sicurezza, controllo e comfort, ed è parte di Nissan Intelligent Mobility, la visione di mobilità futura più sicura, sostenibile e connessa.