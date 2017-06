Nokia 3 disponibile in Italia dal 28 giugno

Luca Colantuoni,

Dopo il Nokia 3310 arriva in Italia anche il Nokia 3, lo smartphone più economico tra quelli annunciati al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Si tratta di un modello di fascia bassa con schermo da 5 pollici, ma caratterizzato da una buona qualità costruttiva, nonostante l’uso di materiali meno pregiati rispetto ai Nokia 5 e Nokia 6. Purtroppo il prezzo “italiano” è leggermente superiore a quello comunicato dal produttore.

Il Nokia 3 possiede un frame in alluminio e una cover posteriore in policarbonato. Il display IPS da 5 pollici ha una risoluzione HD (1280×720 pixel) ed è protetto da un vetro 2.5D Gorilla Glass. Grazie alla polarizzazione, i riflessi sono ridotti al minimo, consentendo un’ottima visualizzazione dei contenuti anche in presenza di luce diretta. La dotazione hardware comprende un processore quad core MediaTek MT6737 a 1,3 GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Entrambe le fotocamere hanno una risoluzione di 8 megapixel con apertura f/2.0, ma per quella frontale è stato scelto un obiettivo grandangolare (84 gradi).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps) con supporto mono SIM e dual SIM. Sono inoltre presenti la porta micro USB 2.0, il jack audio da 3,5 millimetri e l’altoparlante. Il bundle di sensori è composto da accelerometro, giroscopio, bussola, prossimità e luce ambientale. La batteria ha una capacità di 2.630 mAh.

Il sistema operativo è Android Nougat in versione stock. Il Nokia 3 sarà in vendita dal 28 giugno 2017 in quattro colori (Silver White, Matte Black, Tempered Blue e Copper White). Il prezzo consigliato è 159,99 euro + IVA.