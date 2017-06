Arrivano in Italia i nuovi prodotti Omen by HP

Luca Colantuoni,

HP annunciato l’arrivo in Italia della nuova gamma di prodotti dedicati al gaming. Il catalogo Omen è stato aggiornato con un PC desktop, uno zaino per la realtà virtuale e due notebook, oltre ad un box esterno per GPU, due monitor con elevata frequenza di refresh e accessori vari. Il PC desktop sarà in vendita nei prossimi giorni, mentre per tutti gli altri prodotti bisognerà attendere i mesi di luglio e agosto.

Il dispositivo più interessante è Omen X Compact Desktop. Si tratta di un computer che può essere trasportato come uno zaino, quindi è il prodotto perfetto per gli appassionati di eSport e realtà virtuale, in quanto non esiste nessun vincolo dovuto ai cavi. È possibile comunque utilizzarlo sulla scrivania, grazie alla docking station. La dotazione hardware comprende processori Intel Core di settima generazione, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1080, connettività a bassa latenza e audio surround DTS Headphone:X. Gli alloggiamenti per quattro batterie, sostituibili a caldo, consentono sessioni di gioco senza interruzioni. Il prezzo base è 3.399 euro.

Il nuovo Omen Desktop è invece un PC tradizionale offerto in varie configurazioni con processori Intel Core i5/i7, AMD Ryzen, schede video NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti e AMD Radeon RX 580 (anche in SLI e CrossFire), storage SSD o ibrido SSD+HDD. Il prezzo base è 999 euro. Chi cerca una soluzione portabile può scegliere gli Omen 15 e 17. I due notebook hanno uno schermo da 15,6 e 17,3 pollici con risoluzioni 1080p e 4K, processori Intel Kaby Lake, schede video NVIDIA GeForce GTX 1060/1070. HP permette di aggiornare RAM, SSD e HDD con estrema facilità. I prezzi base sono 1.299 euro (Omen 15) e 1.499 euro (Omen 17).

Chi non si accontenta della GPU integrata può collegare alla porta Thunderbolt 3 il box Omen Accelerator, in cui è possibile installare schede video NVIDIA o AMD, SSD, hard disk e alimentatore da 500 Watt. Sono presenti anche quattro porte USB 3.1 Type-A, una porta USB 3.1 Type-C e la porta RJ45. Il prezzo base è 299 euro.