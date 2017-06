Steam, al via i saldi estivi 2017

Filippo Vendrame,

Steam dalla serata di ieri ha dato il via ai saldi estivi 2017, una promozione attesissima da tutti i videogiocatori che puntano a rinnovare il loro parco giochi acquistando nuovi titoli usufruendo degli importanti sconti che la piattaforma di Valve è solita offrire in queste occasioni. Un evento promozionale così atteso che nei primissimi minuti ha visto collegarsi al sito di Steam un numero così grande di persone da mandare in difficoltà i server della piattaforma.

I saldi continueranno sino al prossimo 5 luglio e per tutto questo periodo la piattaforma digitale di Valve metterà in saldo migliaia di giochi di tutte le categorie con sconti fortissimi che arrivano, in alcuni casi, a superare l’80%. Tra i titoli in offerta all’interno di Steam si menzionano Prey e NieR: Automata, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Final Fantasy, Call of Duty e tantissimi altri ancora. Ovviamente, gli sconti maggiori riguardano i giochi più “anziani” ma anche su quelli più recenti le promozioni sono molto interessanti.

Per i giocatori, dunque, l’esortazione è quella di preparare la carta di credito e di studiare con attenzione la moltitudine delle offerte di Steam per non perdere nessuna opportunità di acquistare il proprio gioco preferito ad un prezzo davvero molto ridotto.

Si evidenzia che tra i giochi in saldo ci sono anche quelli legati alla realtà virtuale che necessitano della presenza di un visore che sfrutti questa tecnologia.

Tutti i dettagli della promozione dei saldi estivi 2017 sono disponibili all’interno del portale di Steam.