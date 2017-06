TIM mette il turbo alla banda larga in Italia

Filippo Vendrame,

TIM imprime una decisa accelerazione sul fronte banda ultralarga sia su rete fissa che su rete mobile. L’operatore, infatti, ha ufficialmente annunciato il lancio della sua offerta di connettività sino a 1000 Mega su rete fissa e sino a 700 Mega su rete mobile. A partire da lunedì 26 giugno, TIM offrirà connettività su rete fissa sino a 100 Mega in 70 comuni italiani grazie alla sua nuova rete in fibra ottica realizzata su tecnologia FTTH (Fiber To The Home), cioè con la fibra ottica portata sin dentro le abitazioni. A partire da luglio, invece, sarà attiva la sua rete 4.5G che consentirà di raggiungere i 700 Mega nelle zone coperte dal servizio (Torino, Milano, Napoli, Roma e Palermo, Taormina e Giardini-Naxo11 città).

Prestazioni che consentono alla clientela di utilizzare applicazioni innovative che richiedono un’alta capacità di banda, di accedere a contenuti premium con il massimo della risoluzione anche in HD, di ascoltare brani musicali e album in alta qualità audio, di praticare il gaming on line multiplayer con una velocissima risposta di rete e di fruire di contenuti multimediali contemporaneamente e ovunque su smartphone, tablet e smart TV. Gli utenti potranno richiedere la nuova offerta “Fibra e Mobile“, già annunciata alcuni giorni fa, in promozione direttamente dal web e richiedere connessioni Internet da 100 fino a 1000 Mbps e l’opzione Mobile Special con 1 Giga di traffico fino al 4.5G, a 19,90 Euro ogni 4 settimane per 1 anno (poi 34,90 Euro per ulteriori 3 anni).

TIM ha già raggiunto con la fibra ottica oltre 16 milioni di unità abitative in circa 1.900 comuni, di cui 1.300 dove è stata già raddoppiata la velocità fino 200 Mbps, e 70 con FTTH. Inoltre TIM ha portato a tutti i suoi clienti la velocità fino a 75 Mbps in upload, già disponibile con il Samsung Galaxy S8 e S8+ e il Sony XPERIA XZ Premium per migliorare la trasmissione in upload dal device alla rete, in particolare per i servizi come l’aggiornamento dei dati del proprio cloud, la videoconferenza in HD, l’invio di video live di alta qualità sui social network.