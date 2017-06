Canon EOS 200D e EOS 6D Mark II: info e immagini

Cristiano Ghidotti,

Una new entry si appresta a fare il suo ingresso nel catalogo di dispositivi reflex a marchio Canon: si tratta del modello Canon EOS 200D, erede della EOS 100D (presentata nell’ormai lontano 2013) che dovrebbe equipaggiare un sensore da 24 megapixel in formato APS-C con raffica da 5 fps e display LCD touchscreen oltre che regolabile. Il tutto in un corpo macchina da 122,4×92,6×69,8 mm e con un peso di 453 grammi.

Dimensioni e peso dunque superiori rispetto a quelle della EOS 100D (117x91x69 mm, 370 grammi) attualmente sul mercato. Le specifiche sono state pubblicate in Rete dalla redazione del sito giapponese Nokishita Camera, fonte solitamente piuttosto affidabile per i rumor che riguardano il settore imaging. Negli Stati Uniti la reflex si chiamerà Rebel SL2, seguendo la nomenclatura adottata dal produttore nipponico. Di seguito è possibile osservare alcune immagini (non ufficiali) del dispositivo. Gli acquirenti dovrebbero poter scegliere fra tre colorazioni differenti: nero, bianco e argento.

L’annuncio ufficiale della nuova Canon EOS 200D dovrebbe arrivare nella giornata di giovedì 29 giugno, in concomitanza con quello del modello Canon EOS 6D Mark II, anch’esso protagonista di alcune indiscrezioni nei giorni scorsi: si parla di un sensore CMOS full frame da 26 megapixel, processore d’immagine DIGIC 7, Dual Pixel CMOS AF, mirino con copertura vicina al 100%, display da 3 pollici articolato e touchscreen, registrazione video in formato 4K, moduli per la connettività wireless (WiFi e Bluetooth), GPS e modalità raffica da 6,5 fps. Il tutto in dimensioni pari a 144×110,5×74,8 mm per il corpo macchina, con un peso di 765 grammi. Al momento non ci sono informazioni né sui prezzi di commercializzazione né in merito alle tempistiche necessarie per il debutto sul mercato.