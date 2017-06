Google aggiorna YouTube Creator Studio

Luca Colantuoni,

Google aveva illustrato le principali novità di YouTube per gli utenti finali che arriveranno nei prossimi giorni. L’azienda di Mountain View ha ora annunciato le novità per i creatori di contenuti, il più importante dei quali è il restyling di YouTube Creator Studio, rinominato in YouTube Studio. Sarà inoltre possibile la ricerca dei commenti in base all’argomento.

La dashboard accessibile via browser da computer e app mobile consente di gestire il proprio canale YouTube, ma la versione desktop è certamente più completa. YouTube Studio è stato riprogettato da zero con l’obiettivo di semplificare il lavoro di creazione dei contenuti. La nuova interfaccia velocizza la modifica di titolo, descrizione e altre impostazioni, consente di personalizzare i permessi di accesso e di navigare il canale sfruttando i filtri intelligenti. Una “smart inbox” conterrà suggerimenti di vario tipo, ad esempio su quando rispondere ai commenti degli utenti e come incrementare il numero di visite.

I commenti rappresentano il modo migliore per rimanere in contatto con i propri fan. Nel mese di novembre sono stati introdotti i cuori per i commenti preferiti e la possibilità di mantenere alcuni di essi all’inizio del feed. La novità più recente si chiama “comment topics” e permette agli utenti di effettuare una ricerca in base a determinati argomenti. Le keyword verranno mostrate in una sezione specifica.

Google ha infine annunciato che il tool Super Chat è ora disponibile in altri 17 paesi. La funzionalità, annunciata a gennaio, ha permesso di raddoppiare i guadagni durante i live stream.