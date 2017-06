HTC U11, novità in arrivo per Edge Sense

Luca Colantuoni,

Il nuovo HTC U11 è uno smartphone molto interessante che offre alcune caratteristiche esclusive. Oltre che per l’elevata qualità della fotocamera posteriore (la migliore in assoluto secondo DxO) e del comparto audio, il dispositivo si distingue dagli altri prodotti di fascia alta per la presenza di Edge Sense. HTC ha pubblicato un video su YouTube che illustra le novità in arrivo per questa funzionalità.

Nei lati dello smartphone sono integrati sensori di pressione in grado di rilevare la forza esercitata dall’utente e quindi consentire l’esecuzione di determinate operazioni. Attualmente è possibile avviare le app preferite, Google Assistant o la fotocamera. Il prossimo aggiornamento di Edge Sense introdurrà funzioni più avanzate, tra cui lo zoom in Google Maps e Google Foto, il passaggio dalla vista settimanale a mensile e viceversa in Google Calendar, la possibilità di rispondere/chiudere una chiamata, disattivare la sveglia e mettere in pausa un video su YouTube.

Edge Sense può essere configurata nelle impostazioni, scegliendo anche la sensibilità della pressione per evitare attivazioni involontarie. Il produttore invita gli utenti a suggerire alle possibili applicazioni della funzionalità che verranno aggiunte in futuro.

Tutto su HTC U11

HTC ha comunicato che lo smartphone ha ottenuto finora un buon successo di vendite, superando quelle del precedente HTC 10. Il nuovo HTC U11 condivide il design “liquido” con gli altri due modelli della serie (U Ultra e U Play), ma integra componenti decisamente migliori: display da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD, processore Snapdragon 835, 4 e 6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash (espandibile), fotocamere da 12 e 16 megapixel, audio Hi-Fi, jack da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e batteria da 3.000 mAh. Il prezzo è 749,00 euro (versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage)