Instagram testa i Preferiti

Filippo Vendrame,

Instagram ha iniziato a sperimentare un modo per condividere i post con un gruppo di amici ristretti. Questa nuova funzionalità, chiama “Preferiti” tenta di migliorare la scelta delle persone incoraggiando gli iscritti a pubblicare più spesso dando maggiore controllo sul loro pubblico. Se questa nuova funzionalità dovesse essere arrivare a tutti e prendere contestualmente piede, potrebbe rappresentare una vera rivoluzione per la piattaforma sociale dedicata alle fotografie.

Oggi, infatti, gli utenti non possono condividere foto con un gruppo specifico di amici come avviene altrove, per esempio. Ecco perché Instagram ha voluto sviluppare i “Preferiti”, cioè liste degli amici più “vicini” modificabili in ogni momento. L’utilizzo è molto semplice. Tutti gli elementi condivisi con queste persone saranno visibili solamente a loro e saranno identificati da un badge di colore verde. All’interno del profilo, gli utenti noteranno anche una nuova scheda identificata da una stella e dedicata ai Preferiti e che contiene tutti i messaggi condivisi con gli iscritti preferiti. Privacy prima di tutto. Nessun amico riceverà una notifica quando sarà aggiunto o rimosso da queste liste, tuttavia in caso di rimozione dalle liste lo capiranno comunque perché non avranno più accesso ai messaggi condivisi.

Non esisterebbero limiti sul numero di persone da inserire in questi liste e l’obiettivo dichiarato da Instagram è quello di rafforzare i legami tra gli iscritti.

La nuova funzionalità sarebbe in test all’interno di un gruppo ristretto di persone. Al momento non è dato di sapere se e soprattutto quando sarà disponibile per tutti.