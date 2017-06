iPhone 8: nuova foto della scocca posteriore

Marco Grigis,

Continuano ad apparire senza sosta i leak su iPhone 8, lo smartphone che Apple potrebbe presentare nel mese di settembre, in concomitanza con iPhone 7S e iPhone 7S Plus. Dopo il display, svelato in mattinata, giunge un’immagine dettagliata della scocca posteriore. Uno scatto che conferma quanto già emerso nelle scorse settimane, per un device ormai largamente svelato prima del lancio.

Il leak in questione è stato pubblicato da OnLeaks e proviene da un modello di iPhone 8 non funzionante, probabilmente un “dummy phone” impiegato dai produttori di accessori per la creazione di custodie. Come largamente anticipato negli scorsi giorni, gli scatti confermano la presenza di una scocca posteriore in vetro lucido, abbinata forse a uno scheletro in acciaio inossidabile. Il device, di colore nero, vede inoltre delle dimensioni ridotte nonostante il display da 5.8 pollici, dovute probabilmente all’integrazione dello schermo in modalità edge-to-edge.

Come facile apprendere dalle immagini, la doppia fotocamera è posta verticalmente sulla scocca, anziché in orizzontale così come avviene per iPhone 7 Plus. Ancora, la porzione posteriore non prevede l’integrazione di un lettore per le impronte digitali, rendendo quindi più probabile la possibile introduzione di funzioni Touch ID direttamente nello schermo del dispositivo.

Il leaker ha fornito, tuttavia, anche una fotografia della porzione frontale del device, anche se lo schermo non funzionante non permette di cogliere grandi dettagli. Il display sembra essere borderless, con profili lievemente arrotondati dovuti al vetro 2.5D, inoltre il pannello OLED avvolge l’altoparlante di chiamata, la fotocamera per i selfie e i sensori di illuminazione ambientale.

Il nuovo iPhone 8, così come già accennato, potrebbe essere presentato nel mese di settembre, in concomitanza con i rinnovati iPhone 7S e iPhone 7S Plus. Oltre alla resistenza all’acqua e alla possibile introduzione di una ricarica wireless, il dispositivo sarà il primo smartphone di Apple pienamente OLED. La commercializzazione dovrebbe avvenire nel corso del successivo ottobre.