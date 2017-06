iPhone 8: nuovo mockup mostra il display

Marco Grigis,

Nuova tornata di indiscrezioni su iPhone 8, lo smartphone che Apple potrebbe presentare in autunno per i dieci anni della linea. Nelle ultime settimane sono apparsi online numerosi leak, tra cui anche diversi mockup e dummy phone, e la pubblicazione odierna conferma questo trend. Benjamin Geskin, infatti, ha reso disponibile un prototipo davvero dettagliato del nuovo dispositivo, pensato per mostrare come potrebbe apparire lo schermo del device.

Il modello mostrato dal leaker è lo stesso apparso online alcuni giorno fa, quindi un cosiddetto “dummy phone”, non funzionante. Con l’aiuto di uno screen protector, tuttavia, Geskin è riuscito a simulare l’effetto che il display di iPhone 8 potrebbe garantire una volta acceso, tramite la stampa di un classico sfondo di iOS.

Come già ampiamente noto, lo smartphone potrebbe caratterizzarsi per uno schermo da 5.8 pollici, praticamente edge-to-edge, capace di avvolgere l’altoparlante frontale, la fotocamera per i selfie e i sensori di luce ambientale. Allo stesso tempo, il modello pubblicato nelle ultime ore conferma l’assenza di un pulsante fisico per Touch ID, quest’ultimo probabilmente integrato nello stesso display con tecnologie di scansione ottica oppure agli ultrasuoni. La scocca, dalle dimensioni lievemente più grandi di un iPhone 7 da 4.7 pollici, dovrebbe invece caratterizzarsi per delle coperture in vetro, con uno scheletro in acciaio inossidabile.

Per la creazione dello sfondo, affinché si possa simulare il display acceso, il leaker ha fatto affidamento a uno dei nuovi background resi disponibili da Apple nella beta di iOS 10.3.3, consegnata agli sviluppatori pochi giorni fa, questi ultimi comunque già disponibili in iPad Pro da 10.5 e 12.9 pollici dotati di iOS 10.3.2.

Il nuovo iPhone 8 potrebbe essere presentato a settembre in concomitanza con i rinnovati iPhone 7S e iPhone 7S Plus, anche se la commercializzazione effettiva potrebbe essere posticipata al successo ottobre. I prezzi potrebbero partire da 1.000 dollari, per la versione dallo storage meno generoso.