PES 2018 su Nintendo Switch? Konami ci ha pensato

Cristiano Ghidotti,

Mancano meno di tre mesi all’uscita ufficiale di PES 2018, nuova simulazione calcistica di Konami che arriverà in Europa il 14 settembre sulle piattaforme PC, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 e Xbox One. Il grande assente dall’elenco è Nintendo Switch, dove invece arriverà il concorrente FIFA 18 con una versione sviluppata ad hoc e ottimizzata per il sistema di controllo ibrido.

Ne ha parlato Adam Bhatti, PES Global Product & Brand Manager, uno dei nomi ai quali viene attribuita la rinascita della serie Pro Evolution Soccer negli ultimi anni, a conclusione di un periodo non di certo positivo per il marchio. La software house ha preso in considerazione l’ipotesi di portare il titolo anche su Switch, ma non lo farà, almeno non subito. Con tutta probabilità PES 2018 non vedrà la luce sulla nuova console di casa Nintendo, ma le cose potrebbero cambiare con il successore atteso per il prossimo anno. Con un intervento sulle pagine del sito GamesRadar, Bhatti spiega la decisione, pur non scendendo nel dettaglio per illustrarne i motivi che hanno spinto alla scelta.

Certo che l’abbiamo considerato. Al momento non lo abbiamo escluso, ma per quanto riguarda PES 2018 i formati saranno quelli già annunciati e sui quali siamo al lavoro.

Konami potrebbe invece considerare il lancio, forse in un secondo momento, di un’edizione di Pro Evolution Soccer 2018 ottimizzata per sfruttare al meglio le potenzialità hardware di Xbox One X, la piattaforma di Microsoft in arrivo a fine anno e da più parti definita la vera next-gen, che in termini di forza bruta sarà in grado di distaccare la PS4 Pro di Sony già sul mercato. Tornando a Switch, in futuro le cose con tutta probabilità cambieranno.

Switch ha colpito e conquistato molte persone. È una piattaforma alla quale guardiamo con interesse. Konami ha un ottimo rapporto con Nintendo: abbiamo pubblicato Bomberman R sulla console, che ha ottenuto un notevole successo. Chi lo sa…