Samsung Galaxy Note 8, prezzo oltre 1.000 euro?

Luca Colantuoni,

Il Galaxy Note 8 sarà lo smartphone Samsung più costoso di sempre. Secondo il noto leaker Evan Blass, il phablet dovrebbe avere un prezzo europeo di 999 euro, ma in Italia verrà sicuramente superato il tetto dei 1.000 euro. Un fonte considerata affidabile ha svelato inoltre le principali caratteristiche del dispositivo e la data di annuncio. Alcune informazioni smentiscono quanto trapelato finora.

Il Galaxy Note 8 avrà lo stesso design del Galaxy S8, quindi un Infinity Display che copre quasi interamente la parte frontale e cornici ridotte al minimo. Lo schermo Super AMOLED da 6,3 pollici con rapporto di aspetto 18.5:9, insieme al modulo dual camera, contribuirà ad incrementare i costi produttivi. Secondo la fonte, Samsung ha scelto sensori da 12 megapixel per le due fotocamere posteriori, entrambe con stabilizzazione ottica delle immagini. Le lenti saranno posizionate in orizzontale, alla sinistra del flash LED e del cardiofrequenzimetro. Alla destra di questi due componenti ci sarà il lettore di impronte digitali.

Il Galaxy Note 8 integrerà processori Snapdragon 835 e Exynos 8895, gli stessi dei Galaxy S8/S8+, ma la dotazione di RAM aumenterà a 6 GB. La batteria avrà una capacità di 3.300 mAh, 200 mAh in meno rispetto allo sfortunato Galaxy Note 7. Per quanto riguarda il software è previsto un miglioramento della modalità split screen e l’aggiunta di funzionalità per la S Pen (traduzione di intere frasi e conversione di valuta). Tra gli accessori non mancherà il dock DeX.

Il phablet dovrebbe essere annunciato nella seconda metà di settembre, quindi dopo l’IFA di Berlino. I colori saranno tre: nero. blu e oro. I prezzi italiani dei Galaxy S8/S8+ sono più alti rispetto ad altri paesi (29 euro per la precisione), quindi il Galaxy Note 8 potrebbe costare 1.029 euro.