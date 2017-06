TIM si prende l’esclusiva sulle Olimpiadi

Filippo Vendrame,

TIM si prende le Olimpiadi di PyeongChang 2018 e Tokyo 2020. L’operatore italiano e Discovery Communications hanno stretto un importante accordo che renderà accessibili i Giochi Olimpici a più persone. Trattasi, nello specifico, del primo accordo nato e concepito per gli operatori di telefonia mobile di tutta Europa, grazie al quale i clienti di TIM avranno accesso privilegiato ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 e Tokyo 2020.

Come “Official Mobile Broadcaster“, TIM avrà l’opportunità di legare in via esclusiva il suo brand a quello dei Cerchi Olimpici, offrendo ai propri clienti un’esperienza di visione unica, con un accesso esclusivo in qualsiasi momento a un canale dedicato di news e highights e a contenuti “short form”, permettendo così ai tifosi di seguire i loro eroi nazionali a casa, online e da mobile. L’accordo “pioneristico” permette a TIM di avere una brand affiliation diretta con il movimento Olimpico durante tutto il ciclo 2018-2020, a partire dai Giochi Invernali di PyeongChang 2018 del prossimo febbraio, offrendo ai propri clienti accesso in tempo reale alle ultime notizie sui protagonisti Olimpici nazionali.

I clienti TIM, inoltre, avranno accesso immediato a Eurosport Player, dove gli appassionati di sport potranno seguire i Campionati Mondiali FINA di Nuoto e IAAF di Atletica, il French Open di tennis, il Giro d’Italia, il Tour de France e l’EuroCup di Basket, godendo di un’esperienza multidimesionale e immersiva, che include la copertura di ogni secondo dei Giochi Olimpici, a 360 gradi, da ogni angolazione, con contenuti in realtà virtuale e realtà aumentata.

Infatti, TIM entra nel mondo del grande sport grazie alla partnership siglata con Eurosport e Discovery Communications, per offrire ai propri clienti broadband, ulltrabroadband e mobile i principali eventi sportivi italiani e internazionali fino a tutto il 2020 inclusi i Giochi Olimpici, il Roland Garros, il Giro d’Italia e il Tour de France .

I clienti TIM, potranno accedere direttamente dal decoder TIMVISION ai due canali tematici Eurosport 1 e Eurosport 2 e alla programmazione completa di tutte le dirette degli eventi sportivi proposti da Eurosport Player, tra cui i tornei del Grand Slam di Tennis (Australian Open, Roland Garros, US Open), i Campionati Mondiali FINA di Nuoto e IAAF di Atletica, l’EuroCup di Basket e tutte le discipline invernali.