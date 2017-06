In vendita i primi iPhone SE prodotti in India

Marco Grigis,

La strategia di espansione di Apple in India comincia a mostrare i primi frutti. Sono stati infatti avvistati in vendita i primi iPhone SE prodotti nella nazione, in collaborazione con il partner Winstron. A comunicarlo alcune fonti locali, pronte a fotografare alcuni smartphone rinvenuti nei pressi di Bangalore, segno di come la produzione sia ufficialmente entrata nel vivo.

Gli iPhone SE in questione sono distinguibili dai modelli assemblati in Cina poiché, sulla scocca posteriore, riportano una dicitura specifica: “Designed by Apple in California. Assembled in China”. Al momento, il numero di esemplari sul mercato sarebbero molto ridotti e, a seconda dei venditori, sarebbero proposti a circa 342 dollari. Uno sconto non da poco rispetto ai precedenti listini locali da 422 dollari, forse utile a Cupertino per accelerare la sua espansione nella nazione.

Non è però tutto, poiché gli esperti si attendono sconti superiori al crescere della produzione locale: Apple, infatti, avrebbe deciso di inaugurare alcuni impianti indiani proprio per evitare alcune maggiorazioni dovute all’import di dispositivi esteri, in questo caso dalla Cina. Più il gruppo californiano riuscirà ad avvicinarsi ai 250 dollari, la media per gli smartphone mid-range indiana, più elevate saranno le possibilità di ampliare il market share. Il mercato indiano è infatti ricco di produttori locali, dove anche le soluzioni high-end raramente superano i 500 dollari. Per questo motivo, la linea iPhone ha sempre abbastanza faticato a far presa sui consumatori.

Nel mentre, Apple starebbe sviluppando altre strategie per conquistare i mercati più ostici, non solo quello indiano. Ad esempio, lo scorso marzo è stato lanciato silenziosamente un iPhone 6 da 32 GB: l’obiettivo è quello di proporre dispositivi non più giovanissimi a un prezzo concorrenziale. iPhone SE, è comunque doveroso sottolinearlo, garantisce prestazioni maggiori rispetto allo stesso iPhone 6, poiché condivide gran parte dell’hardware con la generazione degli iPhone 6S. Non è dato sapere, almeno al momento, se dalle parti di Cupertino si stia vagliando l’ipotesi di un iPhone SE 2.