Vodafone Pass, i Giga non sono un problema

Filippo Vendrame,

Vodafone Pass è la nuova esclusiva offerta estiva di Vodafone che consente ai clienti dell’operatore di dimenticarsi del problema dei Giga. Vodafone Pass Social & Chat, nello specifico, può essere vista come la nuova Summer Card dell’operatore e sarà offerta in regalo a tutti i clienti per ben 8 settimane. Successivamente, se gli utenti la lasceranno attiva, costerà 5 euro ogni 4 settimane. Vodafone Pass Social & Chat permette davvero di dimenticarsi del problema dei Giga perchè consente di non andare a consumare il proprio traffico dati mensile navigando attraverso i social network.

Nella fattispecie, tutti i clienti Vodafone che sono soliti utilizzare Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, WhatsApp e tanti altri potranno utilizzarli senza che il traffico consumato eroda quello a disposizione nel proprio profilo tariffario. Anche i video nei social network saranno inseriti nella promozione. Visto quanti dati si consumano utilizzando le app dei social network, trattasi di un’opzione d’uso davvero interessante soprattutto per chi ama molto queste genere di piattaforme. L’attivazione è gratuita per tutti i clienti Vodafone e si può effettuare direttamente online.

Vodafone non ha pensato, però, solamente ai social network. L’operatore, infatti, ha lanciato anche Vodafone Pass Music e Vodafone Pass Video. La prima permette di poter accedere ai servizi di streaming musicale senza erodere il traffico dati a disposizione a 3 euro ogni 4 settimane, mentre la seconda permette di accedere senza limiti ai contenuti dei servizi di video streaming come Netflix e tanti altri al costo di 10 euro ogni 4 settimane.

Per quanto riguarda i servizi inclusi nelle offerte, si suggerisce di visionare con attenzione i dettagli presenti sul sito dell’operatore per verificare che la propria piattaforma sia inclusa in quelle supportate da queste nuove Vodafone Pass.