Amazon Echo funziona anche da interfono

Luca Colantuoni,

Amazon ha annunciato un nuovo aggiornamento per i suoi altoparlanti Echo che consentirà di utilizzarli come un interfono. La nuova funzionalità, disponibile a partire dai prossimi giorni, è ovviamente indirizzata agli utenti che possiedono almeno due dispositivi in due stanze dell’abitazione. L’azienda di Seattle ha inoltre pubblicato su YouTube alcuni video che mostrano le capacità del recente Echo Show.

Gli smart speaker di Amazon possono essere utilizzati per eseguire numerosi compiti, utilizzando unicamente i comandi vocali e sfruttando l’intelligenza dell’assistente personale Alexa. L’ultima novità è una diretta conseguenza della funzionalità che consente di effettuare chiamate vocali. Il primo passo è ovviamente aggiornare l’app Alexa per iOS e Android (quando sarà disponibile sugli store Apple e Google). È necessario quindi assegnare un nome ad ogni Echo, ad esempio “Studio”, “Salotto” o “Camera da letto”, e attivare la funzione Drop In.

Dopo aver terminato la breve configurazione iniziale sarà possibile utilizzare gli altoparlanti come interfoni. L’utente deve semplicemente chiedere al dispositivo di chiamare un Echo situato in un’altra stanza dell’abitazione. L’app Alexa permette di sfruttare la modalità interfono anche dall’esterno della casa, ad esempio per controllare i bambini o gli anziani. Prima di usare la funzione Drop In è consigliabile avvisare il destinatario, in quanto verranno attivati microfoni e fotocamere senza l’intervento dell’utente.

La comunicazione room-to-room è supportata da Echo, Echo Dot e Echo Show. Quest’ultimo modello possiede uno schermo da 7 pollici che può essere sfruttato per le videochiamate. Amazon ha pubblicato quattro video che illustrano alcuni possibili utilizzi, come la riproduzione musicale, la gestione della shopping list e l’attivazione della sveglia.