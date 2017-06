Filippo Vendrame,

Facebook Workplace arriva in Italia. Trattasi della piattaforma del social network dedicata alle aziende che permette di accedere in tempo reale a tutte le informazioni condivise dal proprio posto di lavoro come notizie aziendali, procedure, riunioni in live streaming e tanto altro ancora. La somiglianza con il social network “classico” è un’altro punto di forza perché tutti gli utenti di Facebook Workplace si sentiranno già a casa e non avranno nessuna difficoltà ad utilizzarlo.

Ciò permette di creare una vera e propria community aziendale, con un maggior senso di appartenenza e in grado di seguire progetti, anche trasversali, in modo più efficiente e produttivo rispetto, ad esempio, all’utilizzo di strumenti di comunicazioni tradizionali. L’accesso è possibile, in massima sicurezza, sia da pc sia in mobilità, grazie ad un’app dedicata. Tra le prime aziende a credere in questo progetto ed ad adottare la nuova piattaforma collaborativa di Facebook è Granarolo, il maggiore operatore agroindustriale del Paese a capitale Italiano.

Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo ha spiegato che la scelta di adottare Facebook Workplace è stata fatta per comunicare in maniera più efficace con gli stabilimenti in Italia e nel resto del mondo dove l’azienda ha molti distributori, società controllate che a tutti gli effetti sono parte del Gruppo.

Il nuovo strumento, profondamente innovativo, promuove un’efficace collaborazione e un forte senso di appartenenza aziendale, sia delle risorse in produzione, sia delle risorse che operano all’estero, rendendo la comunicazione interna digitale, semplice, pervasiva e bidirezionale.

Facebook Workplace, si ricorda, è disponibile sia in una versione gratuita ma con funzionalità limitate che a pagamento per le aziende fortemente strutturate che hanno bisogno di sofisticate soluzioni collaborative per mettere in rete tutti i dipendenti.