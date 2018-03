iOS 11 e tvOS 11: arrivano le beta pubbliche

Marco Grigis,

Giornata di novità, per gli appassionati dell’universo targato mela morsicata. Nella tarda serata di ieri, infatti, Apple ha voluto rilasciare le prime beta pubbliche di iOS 11 e tvOS 11, i sistemi operativi dedicati rispettivamente all’universo degli iDevice e di Apple TV. E mentre per il set top box si tratta della primissima apertura di una beta agli utenti comuni, qualche ritardo si assesta sul fronte di macOS High Sierra: servirà qualche giorno in più, infatti, per l’approdo pubblico dell’iniziale release.

I sistemi operativi verranno resi disponibili nella loro versione finale in autunno ma, già da ora, chiunque volesse testarne le novità potrà farlo installando la relativa beta. I software sono stati presentati nel corso della recente WWDC 2017 e le beta per gli sviluppatori sono state rese disponibili già lo scorso giugno. Apple ha evidentemente deciso di accelerare i tempi, tuttavia, considerato come gli scorsi anni le edizioni per il grande pubblico non siano giunte prima di luglio inoltrato.

Per scaricare le beta di iOS 11 e tvOS 11, offerte in modo del tutto gratuito, è necessario registrarsi all’Apple Beta Software Program, operazione possibile tramite un Apple ID valido, anche lo stesso che si usa normalmente per accedere a servizi quali iCloud, iTunes Store e molto altro ancora. Dopodiché, è necessario seguire le istruzioni fornite per effettuare il download del pacchetto desiderato, quindi attenersi alla guida per l’installazione sui propri dispositivi. La procedura è lievemente più complessa rispetto al classico aggiornamento OTA di iOS e tvOS, proprio perché non si tratta di release finali. In ogni caso, trattandosi di beta, è necessario considerare come potrebbe trattarsi di software non pienamente stabile, di conseguenza si consiglia l’installazione su device secondari rispetto a quelli di uso quotidiano.

Come già noto, molte sono le novità che i due sistemi operativi garantiranno agli utenti. iOS 11, ad esempio, offrirà delle importanti migliorie per iPhone, a partire dal nuovo Centro di Controllo, ma soprattutto una nuova esperienza su iPad con un dock in stile macOS, un multitasking riprogettato e l’abilitazione al drag & drop. Per Apple TV, invece, giungerà la compatibilità con le cuffie AirPods, la gestione automatica dell’interfaccia chiara o scura di tvOS, nonché le funzionalità di Home Screen Sync.