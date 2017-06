La filosofia di Lenovo: Different Designs Better

Cristiano Ghidotti,

In fase d’acquisto, il consumatore presta un’attenzione sempre maggiore al design dei dispositivi, talvolta arrivando a mettere in secondo piano le performance. Investire su questo aspetto costituisce, per il produttore, una strategia vincente e lungimirante, soprattutto se durante la progettazione si lavora per rendere la propria offerta immediatamente riconoscibile, differenziando così il brand dal resto di quanto offre il mercato.

Different Designs Better

Ne abbiamo parlato con Lenovo, che nella serata di ieri ha presentato alla stampa la sua nuova linea di dispositivo per l’Italia. Si tratta di modelli dei quali si è già parlato nei mesi scorsi, in occasione degli annunci andati in scena in occasione di eventi come il MWC 2017, indirizzati a diversi target d’utenza e a differenti ambiti di applicazione: dai notebook più tradizionali ai convertibili che offrono un form factor 2-in-1, dai tablet alle soluzioni per il gaming, senza dimenticare new entry nel catalogo tablet. Ad accomunarli tutti è la filosofia del gruppo, ben sintetizzata dal claim Different Designs Better. Ecco quanto ci ha detto Federico Carozzi, Head of Product Marketing di Lenovo Italia.

Alcuni dei prodotti sono stati premiati con l’assegnazione dei Red Dot Product Design Award. Per capire come nascono i device è possibile far riferimento alle parole di Emanuele Baldi, Amministratore Delegato e General Manager di Lenovo Italia.

Prima di sviluppare i nostri prodotti partiamo sempre dalle richieste e dai feedback ricevuti dai nostri clienti. Utilizziamo un approccio davvero internazionale alla fisiologia del design e una focalizzazione estrema sull’esperienza utente e i nostri team di ricerca e sviluppo si impegnano costantemente per portare sul mercato prodotti sempre innovativi … Dai materiali agli elementi di design più usati fino alle nuance di colore, ai toni e alle finiture più sottili, ogni singola parte dei nuovi notebook IdeaPad è stata accuratamente progettata per essere bella da vedere e da toccare, oltre che efficiente e funzionale da utilizzare.

La gamma include i notebook IdeaPad (720, 520, 320, 720S, 520S e 320S), i convertibili Yoga (720, 520 e 910), i detachable Miix (320 , 510), la serie di tablet Tab 4, lo Yoga Book con tastiera istantanea Halo Keyboard e l’offerta Legion (Y920, Y520, IdeaCentre Y710 Cube) dedicata ai gamer, senza dimenticare l’All-in-One Ideacentre 720. Il debutto sul mercato è atteso tra la fine di luglio e l’inizio di agosto a prezzi non ancora annunciati.