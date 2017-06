Lenovo presenta i nuovi prodotti in Italia

Luca Colantuoni,

Lenovo ha annunciato l’arrivo in Italia dei numerosi prodotti mostrati durante il CES di Las Vegas, il Mobile World Congress 2017 di Barcellona e il Computex di Taipei. L’azienda cinese ha aggiornato i cataloghi di notebook e tablet, in modo da soddisfare le esigenze di qualsiasi utente e offrire dispositivi per tutte le tasche. I prodotti più interessanti sono i notebook della linea IdeaPad, i modelli per il gaming della serie Legion e i convertibili Yoga, ai quali si aggiungono gli ibridi Miix e i tablet Android.

Presentati circa un mese fa, i nuovi IdeaPad 320/520/720 e le corrispondenti versioni S (Slim) sono notebook dal design elegante con bordi smussati e profili sottili che ne facilitano il trasporto. Rispetto alle precedente generazione sono stati migliorati diversi aspetti, come il layout della tastiera e il touchpad, ora perfettamente compatibile con Windows 10. I sei modelli si differenziano principalmente in base alla diagonale e alla risoluzione dello schermo. Gli utenti possono scegliere configurazioni con processori Intel Core di settima generazione, scheda video NVIDIA GeForce 940MX, SSD PCIe fino a 1 TB, lettore di impronte digitali e tastiera retroilluminata.

Galleria di immagini: Lenovo: i nuovi prodotti per il 2017

I nuovi Yoga 720 e 520 (13, 14 e 15 pollici) sono invece convertibili dotati di cerniera che permette di ruotare il display fino a 360 gradi. Lo Yoga 720 da 15 pollici integra un processore Intel Core i7 e una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1050. La batteria offre un’autonomia fino a 9 ore. Lo Yoga 910 possiede invece un display edge-to-edge con risoluzione full HD o 4K. Il prezzo base è 1.499 euro.

Il Miix 320, annunciato al MWC 2017, appartiene alla categoria degli ibridi 2-in-1, quindi può essere utilizzato come tablet o notebook, collegando la tastiera. La dotazione hardware comprende uno schermo da 10,1 pollici, un processore Intel Atom, 2 o 4 GB di RAM, SSD da 64/128 GB e un modulo LTE opzionale. Chi cerca un prodotto migliore può acquistare il Miix 510 con display da 12,2 pollici.

I Legion Y920 e Y520 sono invece notebook per il gaming con schermo da 17,3 e 15,6 pollici, processori Intel Kaby Lake, RAM fino a 16 GB, SSD PCIe, tastiera retroilluminata e audio Dolby. Il Legion Y920 integra una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1070 con 8 GB di memoria GDDR5, mentre nel Legion Y520 è presente una GeForce GTX 1050 Ti.

Il lungo elenco di prodotti termina con i nuovi tablet Tab 4 basati su Android Nougat. I due modelli base da 8 e 10 pollici integrano un processore Snapdragon 425 e 2 GB di RAM, mentre per le corrispondenti versioni Plus sono stati scelti un processore Snapdragon 625, fino a 4 GB di RAM e materiali più pregiati per il telaio. Tutti i dispositivi saranno in vendita tra fine luglio e inizio agosto.