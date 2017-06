Messenger, più divertimento nelle video chat

Filippo Vendrame,

Le video chat con gli amici attraverso Facebook Messenger hanno avuto molto successo e Facebook ha pensato bene di introdurre nuove funzionalità per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso. Nella fattispecie, il social network ha introdotto nuovi filtri, maschere, effetti e reazioni per rendere Messenger ancora più piacevole e divertente da utilizzare. La prima novità riguarda proprio le reazioni che potranno essere aggiunte ai filmati per permettere agli utenti di esprimere i propri sentimenti.

La particolarità è che le reazioni si animeranno per un breve istante per poi scomparire. Inoltre, l’animazione sarà differente a seconda dell’espressione del viso. Il tutto per aumentare il divertimento degli utenti. Arrivano, inoltre, molti nuovi filtri da utilizzare in tempo reale durante le video chat con gli amici. I filtri aiuteranno gli utenti ad esprimere il loro stato modificando l’illuminazione del viso o cambiando la cromia totale. Non mancano anche nuove maschere che posseggono effetti nascosti che si attivano con determinati movimenti del viso degli utenti. Facebook, in Messenger ha, anche, aggiunto alcuni effetti animati, come i cuori cadenti e le stelle scintillanti, per dare un tocco espressivo alle chat video.

A differenza delle reazioni, le maschere e gli effetti rimangono sullo schermo per tutta la durata della video chat. Le chat video in Messenger posseggono, ora, anche una nuova funzionalità per catturare facilmente i ricordi. In breve, è possibile catturare uno screenshot della video chat da poter condividere con gli amici attraverso un piccolo pulsante a forma di fotocamera.

Queste novità arriveranno con un aggiornamento di Messenger anche se Facebook non ha diramato tempistiche esatte.